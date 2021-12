În Regatul Unit, o majoritate a alegătorilor cred că Brexit s-a derulat prost

La un an de la plecarea din Uniunea Europeană, arată un sondaj de opinie citat de «Les Echos», o majoritate a alegătorilor britanici au o părere negativă în privința manierei în care s-a derulat Brexitul. Chiar partizani ai ieșirii din UE sunt acum sceptici în ceea ce privește «binefacerile» plecării din comunitatea europeană.

Ne amintim, la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit părăsea definitiv Uniunea Europeană după o perioadă de tranziție și după complicate negocieri ce s-au întins până în timpul sărbătorilor de sfârșit de an. Acum, la un an de la acest eveniment, peste șase din zece alegători britanici consideră că Brexitul s-a desfășurat mai prost decât se aștepta – arată un sondaj Opinium, comandat de «The Guardian» . Doar aproape o persoană din zece are o părere contrarie, respectiv pozitivă în privința derulării ieșirii din Uniunea Europeană. Potrivit sondajului, acum, la o săptămână de la demisia ministrului britanic pentru Brexit, David Frost, și în condițiile în care acest sfârșit de an este marcat de o gravă penurie de produse de primă necesitate și de forță de muncă, scepticismul pare să câștige teren chiar în rândul adepților plecării din UE. Ancheta a fost efectuată în perioada 21-23 decembrie pe un eșantion de 1900 britanici și ea arată că, printre persoanele care au votat în favoarea Brexit, 26% consideră că această operațiune s-a desfăşurat mai puțin bine, iar 16% au spus că s-a derulat prost. În același timp, 86% din alegătorii care au votat contra Brexit sunt de aceeași părere.

Susținătorii plecării din UE, arată sondajul mai sus amintit, sunt divizați în funcție de gradul de nemulțumire cu care analizează procesul derulării Brexitului. Nu există tabere opuse în privința aprecierii efectelor plecării din UE, dar tabăra generală a celor ce au fost și sunt contra Brexit este majoritară în opinia că plecarea din UE este o decizie greșită.

Britanicii, mai loviți decât europenii de penurii

Consecințele plecării din UE, combinate cu cele ale pandemiei de Covid-19, au lovit în plin Regatul Unit anul acesta. Din cauza lipsei de forță de muncă străină, în special a șoferilor pentru transportul rutier, numeroase supermarketuri și lanțuri de restaurante au suferit în ultimele luni de lipsa unor produse esențiale. Un studiu YouGov, comandat tot de «The Guardian», arată că cetăţenii britanici au fost loviți mult mai grav de penurii în cursul acestui an decât cetăţenii din alte țări europene. La începutul lunii decembrie, 56% dintre britanicii intervievați au declarat că au fost afectați de penuria de produse în ultimele săptămâni. În Germania, doar 18%, în Franța 16%, în Suedia 12% și mai puțin de 10% în Spania și Italia. Dacă Londra susține că problemele de aprovizionare lovesc întreaga lume, Clement Beaune, secretar de stat francez însărcinat cu Afacerile europene, a citat cifrele de mai sus într-un mesaj transmis pe reţelele de socializare drept răspuns, fără comentarii.