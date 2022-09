Inflația din portmonee. Cu cât s-au scumpit, de fapt, multe alimente de bază

În timp ce autoritățile au calculat o inflație de 15,3% în luna august, în realitate, prețurile multor alimente au urcat vertiginos, cu mult peste rata inflației anunțată. GdS a analizat prețurile comparative ale acelorași alimente, de aceeași marcă, vândute de același supermarket, în interval de un an. Cu cât au crescut efectiv prețurile din 2021 până acum.

Inflația calculată de Institutul Național de Statistică și afișată de BNR pentru luna august 2022 față de aceeași lună a anului trecut a fost de 15,32%. Cele mai mari scumpiri anunțate de Institutul Național de Statistică în perioada analizată au fost la alimente, respectiv la gaze naturale. Din calculele Statisticii, în ultimul an (august 2021-august 2022), zahărul s-a scumpit cu 31%, pâinea cu 25%, legumele s-au scumpit cu 27%, laptele – cu 21% etc. Aceatea sunt calculele făcute după standardele Statisticii, luând în calcul prețurile bunurior de larg consum.

În realitate, fiecare simte scumpirile în mod diferit “la buzunar”, iar unele prețuri au crescut cu mult peste rata inflației oficiale.

GdS a comparat prețurile unor produse de bază de aceeași marcă, produse de aceiași producători, vândute în același supermarket. Comparația s-a făcut analizând bonurile fiscale din toamna anului 2021 și din toamna anului 2022. Alimentele sunt din ce în ce mai scumpe, iar creșterea prețurilor față de anul trecut este evidentă la cele mai multe produse, mult mai mare decât arată cifrele oficiale. Din analiza efectuată se observă că prețul final la raft a avut creșteri în procente cu două cifre în 2022 față de 2021, cu excepția unui singur aliment al cărui preț a crescut mai puțin decât restul celor verificate.

Nu putem spune pe care verigă de tranzacționare s-au produs scumpirile, adică la producător, la intermediari sau la vânzătorul final (supermarket). Ci prezentăm strict evoluția prețului de vânzare de la raft, care are impact asupra cumpărătorului final, analizând bonurile fiscale păstrate de o familie de craioveni.

Creșteri de prețuri și de 50-80% la unele produse, înregistrate de anul trecut și până acum

Cea mai mare scumpire s-a înregistrat la zahăr. Marca analizată de GdS a costat 3,2 lei pe kg anul trecut, iar acum costă 5,8 lei pe kg. A înregistrat o creștere de preț de aproximativ 80%, în interval de un an.

Un alt aliment care s-a scumpit foarte mult este laptele, analizând prețurile de pe bonurile fiscale. Astfel, laptele UHT de aceeași marcă, produs de aceeași firmă, avea în vara anului 2021 un preț de 5,12 lei pe litru. În septembrie 2022, aceeași marcă de lapte costa 7,85 lei pe litru. În creștere cu aproximativ 50%.

Untul de masă a atins prețuri fantastice. Anul trecut, un pachet de unt (65% grăsime) costa 8,6 lei. În 2022, pachetul de unt din același brand costă la raft 12,60 lei. În creștere cu 50%, cu aproximație.

Uleiul de floarea-soarelui s-a scumpit cu 45%, în intervalul analizat. De la 9 lei, la 13,25 lei anul acesta.

Alte alimente, creșteri de prețuri și de 20-27%

Pâinea albă feliată costa 2,8 lei anul trecut, în toamnă. Acum costă 3,3 lei. Creșterea de preț este de 22%.

Un litru de sana s-a scumpit cu 26% într-un an. De la 7,05 lei/litru la 8,95 lei pe litru. Smântâna a avut un preț de 4,85 lei în 2021. Acum costă 5,8 lei. Este mai scumpă cu 20%.

Cartofii s-au scumpit cu 25%, în intervalul analizat. La același supermarket, o plasă cu 2,5 kg de cartofi costa 7,99 lei anul trecut, iar acum costă 8,79 lei. Și ardeiul gras este mult mai scump. Anul trecut costa 7,99 lei pe kg, iar anul acesta costă 8,79 lei/kg. În plus cu 11%.

Și carnea de pui a înregistrat scumpiri. Un kilogram de piept de pui dezosat costa anul trecut 23,5 lei, iar acum costă 29,90 lei. Mai mult cu circa 27%.

Aripile de pui costau 14,5 lei pe kilogram, anul trecut. În 2022 costă 16,5 lei/kg. În plus cu aproximativ 15%.

Nici biscuiții nu au fost scutiți de scumpiri. Un pachet de biscuiți care costa anul trecut 1,5 lei, acum costă 1,9 lei. Deci prețul a crescut cu 26%.

Cea mai mică scumpire descoperită pe bonuri fiscale emise de același supermarket în 2021 și 2022 s-a îregistrat la o marcă de cașcaval afumat. Creșterea a fost de la 36,6 lei/kg la 37,5 lei kg. Deci avansul prețului a fost de doar 4%.

Creșterile de prețuri au fost, în medie, de 31%

Analizând majorările de prețuri la alimentele enumerate se observă că în interval de un an, aceleași produse (și mărci) cumpărate de familia dată că exemplu au prețuri mai mari cu 31%, în medie, față de anul trecut. Aceasta în condițiile în care inflația oficială a fost stabilită la 15,32%, în august. Concret, o familie care cumpără aproximativ aceleași alimente dintr-un supermarket plătește mai mult cu 31% față de anul trecut. Dacă în 2021 familia lasă la cumpărături în supermarket un total de 450 de lei pentru bunurile achiziționate, acum achita la casă, în medie, 590 de lei, pentru aproximativ aceleași alimente.