Inlaturarea parului de pe corp – proceduri si solutii

In sezonul cald si nu numai, doamnele si domnisoarele abia asteapta sa isi etaleze rochiile, pantalonii scurti si toate tinutele de plaja pe care le indragesc atat de mult. Inainte de a iesi pe strada simtindu-ne cat mai bine poate ca ar trebui sa avem in vedere faptul ca o piele catifelata si neteda este ingredientul cheie care ne confera un plus de incredere si de siguranta. Daca la momentul actual, indepartarea sigura si eficienta a parului nedorit este mai la indemana ca oricand, multitudinea de metode ce ne stau la dispozitie poate face alegerea dificila, cel putin pana ne dam seama cum actioneaza fiecare procedeu in parte si care este alegerea cea mai buna pentru tipul nostru de piele.

Care sunt cele mai comune metode de inlaturare a parului

Cu toate ca cele mai multe femei au incercat la un moment dat in decursul vietii atat metode chimice cat si mecanice de a inlatura firele, nici una dintre acestea nu are efecte de lunga durata, fapt care face epilarea un proces indelungat, in functie de cat de des trebuie repetata. Asadar, in timp ce folosirea cremei depilatoare sau a lamei garanteaza rezultatele cele mai putin satisfacatoare, epilatorul sau ceara pot prelungi acest interval pana la 2-4 saptamani, in functie de viteza de crestere specifica fiecarui organism in parte. Totusi, desi fiecare dintre aceste proceduri pot veni la pachet cu efecte secundare nedorite, avantajul principal este ca sunt accesibile iar femeile apeleaza adesea la ele deoarece si-au format o rutina bine pusa la punct, care le ajuta sa evite roseata, firele crescute sub piele sau iritatiile. De asemenea, costul scazut alaturi de posibilitatea de a indepartare firele nedorite in confortul spatiului personal reprezinta doua mari avantaje ce merita luate in considerare.

Apelati la cea mai eficienta metoda de indepartare a firelor nedorite

Pentru femeile care doresc o imbunatatire fata de binecunoscutele metode de indepartare, noile proceduri garanteaza nu doar rezultate ce se intind pe ani de zile, ci si tratarea definitiva a uneia dintre cele mai mari probleme ale integritatii pielii, si anume foliculita. Astfel, daca taierea cu lama sau aparatele electrice pot duce la infectia foliculului pilos, epilarea cu ajutorul luminii intens pulsate garanteaza inlaturarea acestei probleme, prin actiunea si distrugerea acestuia cu ajutorul caldurii si al unui flash de lumina. Procesul, numit fototermoliza, isi bazeaza eficacitatea aproape de 100% pe absorbirea energiei luminoase de catre pigmentul de melanina, fapt ce garanteaza rezultatele in cazul tuturor femeilor, inclusiv celor cu fire de par groase si inchise la culoare.

Un salon profesionist aproape de dumnevoastra

