Inovații de la Schneider Electric: Galaxy™ VL UPS trifazat și APC™ Smart-UPS™

Schneider Electric, lider în transformarea digitală a managementului și automatizării energiei, a lansat UPS-ul Galaxy™ VL trifazat și urmează să lanseze un nou UPS monofazat, APC™ Smart-UPS™ Ultra. Toate acestea sunt concepute pentru a avansa industria în îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate, sporind în același timp reziliența infrastructurii IT și a centrelor de date.

Soluția reproiectată de baterie Galaxy Lithium-Ion permite economii mai mari de spațiu, reîncărcare și instalare mai rapidă, nu în ultimul rand, siguranță sporită, arată un comunicat remis presei.

Nou lansat, UPS-ul modular și scalabil trifazat din gama 200 Galaxy VL, este cel mai compact din clasa sa, cu niveluri de eficiență de până la 99%. Dispune de dulapuri pentru baterii litiu-ion Galaxy, care oferă o soluție sustenabilă, inovatoare, de stocare a energiei pentru centre de date, procese industriale și infrastructură critică. Dulapurile exclusive sunt compatibile pentru întreaga serie Galaxy V.

O ofertă Green Premium!

Această soluție de baterie conformă UL9540A reduce amprenta și greutatea bateriei cu până la 70% si oferă o utilizare mai eficientă a spațiului. Noile dulapuri permit reîncărcarea de două până la trei ori mai rapidă decât soluțiile VRLA, la fel și instalarea. In plus, vine cu o disponibilitatea îmbunătățită a sistemului cu surse de alimentare brevetate interne autoalimentate.

Bateriile litiu-ion reduc costurile totale de utilizare prin dublarea duratei de viață a bateriei, reducerea costurilor de instalare și întreținere, cat si reducerea nevoii de răcire, deoarece funcționează la temperaturi mai ridicate decât VRLA. Sistemul de gestionare a bateriei în timp real îmbunătățeștevizibilitatea, predictibilitatea și capacitatea de gestionare a bateriei. Designul modular, tactil, simplifică întreținerea și crește siguranța operatorului.

APC Smart-UPS Ultra, cel mai mic și mai simplu UPS monofazat 3kW de pe piață, urmează să fie lansat

În curând, Schneider Electric urmează să aducă pe piață o nouă inovație: noul UPS monofazat APC Smart-UPS Ultra 3kW. Proiectat pentru a oferi mai multă putere, flexibilitate și monitorizare eficientă cu o amprentă la sol mai mică, APC Smart-UPS Ultra permite profesioniștilor IT și furnizorilor de soluții să rezolve multe dintre problemele legate de implementarea infrastructurii IT în medii distribuite și edge. Cu opțiuni de montare flexibile, incluzând suporturi pentru rack, turn sau perete/tavan, Smart-UPS Ultra poate fi amplasat la distanță pentru a permite mai mult spațiu pentru componentele IT în rack. Prevăzut cu baterii litiu-ion cu o durată de viață lungă, economisește timp și bani de întreținere și este compatibil cu EcoStruxure™, oferind monitorizare bazată pe cloud, pentru a optimiza performanța, pentru a oferi recomandări bazate pe date și pentru a permite vizibilitatea oriunde, oricând.