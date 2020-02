Invata sa apelezi la profesionisti!

Tractorsud.ro este probabil cea mai buna solutie pentru agricultorii din Romania, care doresc sa isi repare singuri utilajele sau care doresc, pur si simplu, un furnizor de incredere pentru piese sau alte accesorii.

Nu este usor sa gasesti piese Claas sau piese John Deere la orice magazin, de aceea, cel mai indicat pentru un agricultor este sa isi faca un cont pe Tractorsud.ro pentru a beneficia de newslettere periodice, care anunta oferte sau piesele de care au nevoie.

Tractorul si combina agricola sunt doua investitii care nu pot sa lipseasca din hambarul niciunui fermier, deoarece aceste masinarii reduc munca fizica cu aproape 80%, restul 20% fiind partea de gestiune din partea celor care lucreaza in acest domeniu. Anual cererea este destul de mare pentru piese combina Claas , insa nu pentru ca acest producator nu ar oferi calitate, ci pentru faptul ca schimburile de mentenanta trebuie facute pentru a mentine un nivel optim de functionare.

Printre diferitele modele de combine se numara si combina rotativa. Acest tip de combina a intrat pe piata in urma cu aproximativ 40 de ani. Combinele rotative necesita o intretinere zilnica mai simpla decat o masina agitatoare, economisind spatiu deoarece sunt mai compacte, iar cerealele sunt recoltate folosind o metoda mai fina. In schimb, consumul pe ora va fi mai mare. Agricultorul ar trebui, de asemenea, sa acorde atentie conditiilor climatice, deoarece seceratoarele combinate cu rotor sunt mai sensibile la masa si starea paiului, precum si la umiditate.

De asemenea, combinele hibride au particularitatea de a avea un mixer si rotitori concavi. Datorita rotorilor, longitudinalitatea unei separatii fortate se realizeaza prin trecerea paiului care va deteriora mai putin bobul. Cu toate acestea, din ce in ce mai putine marci produc aceste masini.

Aceste masinarii au caracteristici foarte diferite, dar toate sunt capabile sa produca cereale de calitate. Inainte de a alege o masina de recoltat, va fi, important sa adaptati masina agricola cu componentele sale de treiere la conditiile de recoltare. In plus, intretinerea zilnica a combinei va preveni urmele uzura, ceea ce va rezulta intr-o perioda mai mare de folosinta. Aici intervine importanta pieselor de schimb pentru combine si tractoare. Tractorsud.ro ofera sansa de a face schimburi de piese Claas periodice, pentru a obtine cele mai bune performante din partea masinariilor agricole de lucru.

Cresterea considerabila a productivitatii unui lucrator are consecinte profunde asupra organizarii exploatatiilor agricole si a relatiilor acestora. Munca suplimentara sezoniera este redusa si chiar dispare complet in multe cazuri. Dimensiunea optima din punct de vedere economic al fermei creste constant cu progresul mecanic, ceea ce duce la o crestere regulata a marimii medii si, nevoia de capital creste, direct pentru a monitoriza progresul tehnic al echipamentelor, uneori achizitionate de la mai multe branduri si, indirect, pentru a finanta cresterea dimensiunii fermei. In agricultura trebuie imbinata tehnologia cu traditia pentru a obtine cele mai bune rezultate intr-o recolta. Tractorsud.ro este magazinul cel mai indicat pentrua investi in accesorii si piese de schimb precum cele Class, pentru tractoare si combine agricole!