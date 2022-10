Invata sa „descifrezi” o baterie auto: iata ce reprezinta toate specificatiile tehnice inscrise pe ea!

Acumulatorul este una dintre cele mai importante componente ale unui autoturism. Bateria are functia esentiala de a furniza energia de care motorul are nevoie pentru a putea porni. Pe parcursul functionarii motorului, bateria este incarcata de un generator care pune in functiune si toate elementele electronice ale autoturismului.

Insa tot acest mecanism atat de complex, reprezentat de un autovehicul, este pus in miscare in mod primordial doar cu ajutorul modelelor de baterie auto utilizate. In lipsa acumulatorului, nimic din ceea ce presupune functionarea corecta a unei masini nu este posibil. Pentru a putea fi utilizata in conditii optime de randament, bateria trebuie sa fie montata corect.

De asemenea, ea trebuie sa poate oferi o cantitate suficienta de energie de fiecare data cand este necesara activarea motorului. In acest sens, este important sa te asiguri ca acumulatorul nu este niciodata descarcat. Intelegerea modalitatii de functionare a unui acumulator nu este dificila, mai ales daca ajungi sa cunosti insemnatatea marcajelor aflate pe suprafata acestuia.

sursă foto: neobat.ro

Ce inseamna marcajele de pe o baterie auto?

Acumulatorul unei masini poate sa fie produs de companii diferite. In functie de acest aspect, difera si modul in care acesta este marcat cu specificatiile tehnice specifice. In acelasi timp, exista cateva informatii care apar pe suprafata oricarei baterii. Acestea indica acele caracteristici definitorii pentru acumulator. Iata despre ce este vorba:

Capacitatea bateriei – un motor diesel necesita utilizarea unei baterii cu o capacitate de minimum 70 Ah, in vreme ce pentru un motor care functioneaza pe benzina se poate utiliza si o baterie auto cu o capacitate de 45 – 75 Ah.

Pentru a fi sigur ca alegi o baterie potrivita, atunci cand vrei sa o inlocuiesti pe cea care nu mai functioneaza, poti verifica valoarea capacitatii acesteia din urma, deoarece ea este indicata intotdeauna pe suprafata acumulatorului.

Voltajul bateriei – pentru autoturismele obisnuite, voltajul bateriilor este de 12 V. In cazul motoarelor mari sau utilajelor folosite la nivel industrial, voltajul acumulatorului are valoarea de 24 V. Daca vrei o baterie pentru motocicleta, aceasta va avea voltajul de 6 V. La fel ca in cazul capacitatii, voltajul este inscris pe acumulator.

Data fabricatiei – pe langa denumirea producatorului, pe suprafata bateriilor apare si data in care acestea au fost produse. Aceasta este indicata in mod diferit, de la producator la producator. Este foarte important ca data fabricatiei sa iti fie cunoscuta, pentru a sti cand este timpul sa te pregatesti pentru inlocuirea acumulatorului.

O baterie auto trebuie schimbata la intervale de 3-4 ani, de regula, insa exista si cazuri in care aceasta poate sa reziste mai mult in timp. Totusi, este necesar sa stii cand ai putea sa te astepti la aparitia functionarii improprii a acumulatorului, astfel ca data fabricatiei este un reper important.

In cazul producatorului autohton Rombat, exista un cod marcat pe partea superioara a bateriei, sub capacul de pe borne, langa borne sau deasupra etichetei. Codul este format din cifre si litere. El contine 6 simboluri, iar primele 4 au rolul de a indica data de fabricatie. Prima cifra indica luna fabricatiei (ex: 2 = luna februarie), a doua si a patra cifra indica ziua, in vreme ce a treia cifra marcheaza anul (ex: 1 = 2021). Intra pe Neobat.ro si descopera cele mai bune modele de baterie auto, piese produse de Rombat, dar si de alti producatori, la preturi excelente. Acestea dispun de marcaje explicite care te vor ajuta sa folosesti in mod corect acumulatorul, pe tot parcursul existentei acestuia!