Italia: Au fost aleși președinții Senatului și al Camerei deputaților, deschizându-se calea spre formarea noului guvern. Tensiuni în cadrul coaliției

Camera deputaților din parlamentul Italiei și-a ales vineri președintele în persoana lui Lorenzo Fontana, membru al formațiunii politice Liga (extremă dreapta) condusă de Matteo Salvini. Alegerea președintelui Camerei deputaților a intervenit după ce cu o zi înainte fusese ales președintele Senatului, în persoana lui Ignazio La Russa, unul dintre membrii fondatori ai partidului post-nazist Fratelli d’Italia, condus de Giorgia Meloni, posibil viitor prim-ministru al Italiei. Reamintim că victorioasă în alegerile legislative din 25 septembrie în Italia a fost coaliția de extremă dreapta condusă de Giorgia Meloni. Încă de joia trecută, la prima întrunire a parlamentului italian, au avut loc tensiuni, replici contradictorii chiar între membrii coaliției. Partidul post-fascist Fratelli d’Italia al dnei Meloni a obținut 26% din voturi, dar a avut nevoie de doi parteneri apropiați ca doctrină politică – Liga, condusă de Matteo Salvini și partidul de centru-dreapta Forza Italia, condus de Sivio Berlusconi – pentru a avea majoritatea absolută în parlament. De mai multe zile, aceste trei formațiuni politice au purtat negocieri dificile, tensionate pentru împărțirea portofoliilor în viitorul guvern, capabil să facă față grelei misiuni în fața crizei energetice provocate de războiul din Ucraina și a unei inflații galopante ce lovește populația și întreprinderile.

Primul semnal și o consecință a tensiunilor chiar în cadrul coaliției învingătoare în alegerile legislative a fost situația penibilă creată la alegerea președintelui Senatului. Ignazio La Russa, cofondator al partidului Fratelli d’Italia condus de Georgia Meloni, nu a reușit să obțină numărul suficient de voturi din partea membrilor coaliției de dreapta-extremă dreapta, după ce mai mulți senatori ai Forza Italia condusă de Silvio Berlusconi au votat împotrivă sau nu au participat la vot. La Russa a fost totuși ales cu voturi venite de la opoziție. Partidul lui Berlusconi a obținut în alegeri doar 8% din voturi, dar la negocierile din ultimele zile s-au arătat nemulțumiți de împărțirea posturilor ministeriale.

Cu alegerea, vineri, a lui Lorenzo Fontana la conducerea Camerei deputaților, membru al partidului Liga, condus de Matteo Salvini, opoziția a evocat intrarea într-o ”competiție a extremismului”. Dacă noul președinte al Senatului italian este cunoscut ca un admirator al lui Mussolini, Lorenzo Fontana este cunoscut ca un catolic conservator, opus migranților, admirator al lui Vladimir Putin, critic al sancțiunilor contra Moscovei. S-a aflat că în cursul dezbaterilor pentru alegerea lui Fontana, câțiva senatori ai Partidului Democrat (de centru stânga) au arborat o banderolă în hemiciclu pe care era scris ”NU un președinte homofob și pro-Putin”.

Ce urmează

După alegerea conducerii celor două camere ale Parlamentului, urmează discuțiile cu șeful statului, Sergio Matarrella, în vederea desemnării noului prim-ministru, proces ce va mai necesita încă un răgaz de minimum o săptămână.

”Noi suntem gata, nu fiți neliniștiți!”, a lansat la o întâlnire cu presa Giorgia Meloni, posibil prim-ministru al Italiei. Analiști politici italieni spun însă că deși ea a deținut funcția de ministru al Tineretului în guvernul Berlusconi din perioada 2008-2011, formațiunea sa politică Fratelli d’Italia nu are totuși o suficientă experiență guvernamentală, chiar dacă s-a străduit să garanteze că are capacități de a gestiona situația. Numele viitorului ministru al Economiei este așteptat cu mare interes, în condițiile în care economia italiană, a doua ca putere în zona euro, se află sub povara unei datorii ce atinge 150% din PIB. FMI a anunțat săptămâna trecută că Italia ar putea intra în 2023 în recesiune, la fel ca Germania.