Italia: Fostul premier Giuseppe Conte a preluat conducerea formațiunii Mișcarea celor 5 Stele

Fostul premier italian Giuseppe Conte a preluat oficial, sâmbăta trecută, conducerea formațiunii M5S, cel mai mare partid reprezentat în parlamentul de la Roma, dar confruntat cu serioase lupte interne și cu o scădere a influenței sale politice. Ales cu votul (online) a 93% din cei 62.000 membri ai partidului, Giuseppe Conte a promis să-l susțină pe premierul Mario Draghi, care în luna februarie a preluat conducerea guvernului de uniune națională promițând scoaterea Italiei din dificultățile provocate de pandemie. Într-un interviu pentru «Il Fato Quotidiano», citat de „Le Figaro”, Giuseppe Conte a afirmat că M5S va avea «o cooperare loială cu guvernul unei țări ce trebuie să iasă din urgența sanitară».

Reamintim că Giuseppe Conte s-a aflat la conducerea a două guverne formate de coaliții conduse de M5S, dar nu a fost niciodată ales. A ajuns la putere după marea victorie a M5S în legislativele din 2018, partid fondat de un umorist pe fondul unei situații create de criza financiară din 2008. Astăzi însă, chiar dacă acest partid face parte din coaliția lui Mario Draghi și rămâne cel mai puternic partid din parlamentul italian, popularitatea sa este, conform sondajelor de opinie, în declin.



Foto: Presidency of the Italian Republic, Attribution, via Wikimedia Commons