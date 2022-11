Joe Biden la COP27: A cerut tuturor țărilor să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, cauza încălzirii Terrei, cu efectele ei catastrofale

Președintele american Joe Biden, prezent la actuala conferință ONU privind clima (COP27), a adresat tuturor țărilor planetei apelul să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră, pentru limitarea, astfel, a procesului de încălzire a planetei ce pune în pericol viața locuitorilor ei. Domnia sa și-a însoțit apelul de mai sus cu angajamentul Statelor Unite de a-și reasuma și respecta angajamentele luate în privința prevenirii încălzirii Terrei. Se știe bine că Statele Unite se află printre statele cu cea mai mare contribuție la poluarea atmosferei planetei, sursă de încălzire a Terrei, sub presiuni pentru a crește ajutoarele destinate țărilor sărace victime ale consecințelor schimbărilor de climă. Încă din preambulul intervenției sale la această conferință, Joe Biden a dat asigurări că Statele Unite vor respecta obiectivul anunțat de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 50-52% până în anul 2030, conștient de faptul că această criză climatică pune în pericol ”viața pe planetă”. ”Toate țările trebuie să facă mai mult în acest sens”, a insistat el, subliniind că chiar la această conferință toate țările trebuie ”să-și reînnoiască și să-și multiplice ambițiile climatice”. Pentru a câștiga această luptă, a spus Biden, fiecare țară aflată printre principalii emițători de gaze cu efect de seră trebuie să se alinieze la poziția în favoarea opririi încălzirii planetei la doar +1,5 grade C. Nu a menționat expres, dar toată lumea a înțeles că președintele Biden s-a referit la China când a adresat apelul său către țările cu cea mai mare contribuție la poluare și deci la încălzirea climei. Reamintim că Acordul de la Paris viza limitarea încălzirii planetei sub +2 grade C față de era preindustrială, dacă este posibil, chiar până la doar +1,5 grade C. Textul acordului prevede însă o responsabilitate partajată, dar ”diferențiată” între țări. Țările în curs de dezvoltare reamintesc în permanență țărilor dezvoltate responsabilitatea ce le revine în materie de emisii de gaze poluante, cerându-le să facă mai mult în acest domeniu. ”Nu mai putem invoca ignoranța în ceea ce privește consecințele acțiunilor noastre, continuând să facem aceleași erori”, a insistat Joe Biden. În acest context, a mai spus el, invadarea Ucrainei de către Rusia, care a antrenat o criză energetică mondială, ”nu face decât să întărească urgența nevoii ca lumea să iasă din dependența față de energiile fosile”.