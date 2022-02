Joe Biden: ”Putin este agresorul. Putin a ales acest război, iar acum el şi ţara sa vor suporta consecinţele”

Joi seara, preşedintele american a ţinut mult-aşteptata conferinţă de presă după ce Vladimir Putin a ales să lanseze ceea ce el a numit ”o operaţiune specială” în Ucraina.

”Armata rusă, a spus Joe Biden, a început un atac brutal asupra populaţiei Ucrainei, fără provocare, fără justificare, fără necesitate – un atac premeditat. Vladimir Putin îl plănuieşte de luni întregi, aşa cum noi am spus tot timpul. El a instalat peste 175.000 de trupe şi echipament militar în poziţii aflate de-a lungul graniţei ucrainene. A construit şi un spital de campanie şi a adus rezerve de sânge, ceea ce vă spune tot ceea ce trebuie să ştiţi în legătură cu intenţiile sale dintotdeauna. El a respins orice efort de bună-credinţă depus de Statele Unite şi de aliaţii şi partenerii noştri, pentru a aborda îngrijorările noastre reciproce de securitate, prin dialog, prin evitarea unui conflict inutil şi evitarea suferinţei umane. De săptămâni întregi noi avertizăm că acest lucru se va întâmpla, iar acum lucrurile se desfăşoară în mare parte aşa cum am prevăzut. În ultima săptămână, am văzut o intensificare a bombardamentelor în Donbas – regiunea din estul Ucrainei controlată de separatiştii susţinuţi de Rusia. Guvernul rus a coordonat atacuri cibernetice împotriva Ucrainei. Am văzut la Moscova un teatru politic înscenat, lansarea unor afirmaţii neîntemeiate şi bizare, conform cărora Ucraina ar urma să invadeze şi să lanseze un război împotriva Rusiei, că Ucraina ar fi pregătită să folosească arme chimice, că Ucraina a comis genocid – fără nicio dovadă. Am văzut încălcări flagrante ale legislaţiei internaţionale şi tentative de a crea unilateral două aşa-numite noi „republici”, pe teritoriul ucrainean suveran. Şi chiar în momentul în care Consiliul de Securitate al ONU se reunea pentru a-şi exprima susţinerea faţă de suveranitatea Ucrainei, pentru a preveni invazia, Putin şi-a declarat propriul război. În doar câteva momente, atacuri cu rachete au început să cadă asupra unor oraşe istorice din Ucraina. Au venit raidurile aeriene, urmate de intrarea rapidă a tancurilor şi a trupelor. Noi am fost transparenţi cu întreaga lume, am împărtăşit dovezi declasificate ale planurilor Rusiei şi ale atacurilor cibernetice şi pretextelor false, astfel încât să nu existe nicio confuzie sau muşamalizare în legătură cu ceea ce face Putin”.

”Astăzi, a anunţat Joe Biden, autorizez sancţiuni suplimentare, puternice şi noi limitări pentru ceea ce poate fi exportat către Rusia. Aceste măsuri vor impune costuri grele asupra economiei ruse, atât imediat, cât şi în timp. Am conceput în mod expres aceste sancţiuni pentru a maximiza impactul pe termen lung asupra Rusiei şi pentru a minimaliza impactul asupra Statelor Unite şi a aliaţilor noştri. Vreau, a spus Biden, să afirm clar: SUA nu fac singure acest lucru. De mai multe luni, construim o coaliţie de parteneri ce reprezintă peste jumătate din economia globală. 27 de state membre ale Uniunii Europene – inclusiv Franţa, Germania, Italia – precum şi Regatul Unit, Canada, Australia, Noua Zeelandă şi multe altele – pentru a amplifica impactul comun al răspunsului nostru. Tocmai am discutat cu liderii G7, în această dimineaţă şi suntem în acord deplin, total. Vom elimina capacitatea Rusiei de a face afaceri în dolari, euro, lire şi yeni – pentru a putea face parte din economia globală. Vom limita capacitatea sa de a face acest lucru. Vom paraliza capacitatea de finanţare şi de expansiune a armatei ruse. Vom impune măsuri majore ce vor submina capacitatea Rusiei de a concura în economia de înaltă tehnologie a secolului 21. Deja am văzut impactul acţiunilor noastre asupra monedei ruse – rubla, care, în cursul zilei de astăzi, a atins cel mai slab nivel din istoria sa. Bursa rusă s-a prăbuşit joi. Rata de împrumut a guvernului rus a urcat cu peste 50%. După evenimentele de joi, noi am sancţionat băncile ruse, care laolaltă deţin active de un trilion de dolari. Am izolat cea mai mare bancă din Rusia – care deţine singură peste o treime din activele bancare ale Rusiei – am izolat-o de sistemul financiar american. Iar astăzi blocăm încă patru bănci majore. Acest lucru înseamnă că toate activele pe care acestea le deţin în America vor fi îngheţate. Între acestea se numără VTB – a doua cea mai mare bancă din Rusia, care deţine 250 de miliarde de dolari. După cum am promis, adăugăm pe lista sancţiunilor şi nume ale elitelor ruse şi membri ai familiilor acestora. După cum am spus marţi, acestea sunt persoane care câştigă personal de pe urma politicilor Kremlinului şi ei ar trebui să sufere. Vom continua cu adăugarea unor miliardari corupţi, în zilele următoare. Marţi, am oprit guvernul rus de la a strânge capital de pe urma unor investitori americani şi europeni. Acum, vom aplica aceleaşi restricţii celor mai mari întreprinderi controlate de stat, din Rusia. Companii cu active ce depăşesc 1,4 trilioane de dolari. O parte din cel mai puternic impact al acţiunilor noastre se va resimţi în timp, pe măsură ce restrângem accesul Rusiei la finanţe şi tehnologie pentru sectoare strategice ale economiei sale şi degradăm capacitatea sa industrială, în următorii ani. Între acţiunile noastre şi cele ale aliaţilor şi partenerilor noştri, estimăm că vor fi sistate peste jumătate din importurile Rusiei de bunuri Hi-Tech”.