JYSK deschide două magazine în Cluj-Napoca în aceeasi zi și ajunge la 129 de magazine în România

JYSK, retailerul scandinav de mobilier și produse pentru casă, încheie anul cu o dublă deschidere în Cluj-Napoca. Joi, pe 1 decembrie, compania inaugurează două magazine noi în oraș și ajunge, astfel, la 129 de unități în România.

Cele două magazine noi din Cluj sunt JYSK Cluj Baciu din Calea Baciului nr. 87 și JYSK Cluj Ambient din str. Traian Vuia nr. 140. Ambele vor fi inaugurate oficial pe 1 decembrie, începând cu ora 10.00.

JYSK Cluj Baciu are o suprafață totală de 1500 mp, iar JYSK Cluj Ambient are o suprafață totală de 1470 m. Cele două magazine vor funcționa de luni până sâmbătă între orele 10:00 – 20:00 și duminică între orele 10:00 – 18:00.

“Deschiderile din Cluj sunt o premieră: este prima dată când inaugurăm două magazine în aceeași zi, în același oraș, iar acest lucru arată ce potențial mare are Clujul. A fost și unul dintre primele orașe în care am deschis un magazin JYSK, pe vremea când compania activa în sistem franciză, și încă de atunci știam că vrem să deschidem mai multe magazine aici. Acum, iată, ajungem la 4 unități în Cluj-Napoca, la care se adaugă și una în Florești. Poziționarea celor două magazine noi este foarte bună, unul în Baciu, iar celălalt în partea opusă a orașului, foarte aproape de aeroport. Acum suntem mai aproape de clienți din estul și din vestul Clujului, iar acesta este obiectivul nostru: să fim un magazin de proximitate, în care clienții ajung ușor. Nu ne oprim aici, avem în plan și alte magazine în Cluj, dar totul depinde de spațiile pe care le vom găsi disponibile”, spune Iraida Paiuc, Sales and Marketing Manager JYSK România și Bulgaria.

Oferte speciale în 5 magazine din zona Clujului

Cu ocazia dublei deschideri, compania a pregătit oferte speciale de deschidere care vor fi valabile în cele patru magazine JYSK din Cluj și în magazinul JYSK Florești, în perioada 1 – 7 decembrie 2022.

Sunt incluse în ofertă peste 2000 de produse, inclusiv saltele, plăpumi, perne, lenjerii de pat, pături, decorațiuni și mobilier de interior, iar reducerile ajung până la 75%. Doar joi, 1 decembrie, anumite produse vor avea extra-reducere. În ofertă este inclusă și colecția de decorațiuni și accesorii de Crăciun, astfel încât clienții pot avea noile decorațiuni de Crăciun pentru acest sezon la un preț mai mic. Colecția include elfi, Moși Crăciuni, decorațiuni pentru masa de sărbători, luminițe de Crăciun și textile de Crăciun.

“Ziua deschiderii este una specială pentru toți colegii din Cluj, cu toții am lucrat în ultima perioada pentru a pregăti echipele de magazin, stocurile și magazinele. Clienții care vor vizita JYSK Baciu și JYSK Ambient începând cu 1 decembrie vor găsi aici echipe bine pregătite, cu Asistenți de Vânzări gata să le ofere informații despre produsele noastre. Magazinele sunt amenajate conform noului nostru concept de design interior, Store 3.0., conceput pentru a le oferi clienților o experiență de cumpărături excepțională, în care să le fie ușor să se inspire și să aleagă produsele potrivite. Detaliile din magazin, precum sistemul de iluminat, rafturile și podelele din lemn, au rolul de a scoate în evidență gama noastră de produse în cel mai bun mod posibil”, spune Marian Radu, District Manager JYSK România. Ofertele de deschidere pot fi văzute pe https://jysk.ro/cluj, iar oferta completă de produse poate fi văzută pe https://jysk.ro