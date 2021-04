Kaspersky raportează rezultatele financiare cu o creștere stabilă în 2020

Kaspersky a înregistrat o creștere stabilă în 2020 și și-a majorat veniturile globale (neauditate IFRS) la un total de 704 milioane USD, reprezentând o creștere de 3% YOY. Pe parcursul unui an plin de provocări asociate pandemiei, compania a obținut rezultate pozitive, protejând confidențialitatea utilizatorilor și ajutând companiile să reducă riscurile de securitate cibernetică pe fondul unei digitalizări sporite. Alături de tranziția accelerată către lumea digitală și modul de lucru online în 2020, nevoia de securitate cibernetică a crescut pentru multe organizații. Kaspersky a furnizat unele dintre cele mai bune produse și servicii din industrie pentru a asigura protecția clienților săi din întreaga lume și a obținut un succes semnificativ atât în sectorul B2B (+ 13% YOY), cât și B2C (+ 4% YOY). Vânzările** Kaspersky în 2020 au fost unele dintre cele mai bune din istoria companiei.

Creșterea Kaspersky pe segmentul B2B a fost determinată de creșterea continuă în domeniile strategice de afaceri, inclusiv companiile mari (+23% YOY) și non-endpoint (+27% YOY). Compania a lansat noi soluții, inclusiv Kaspersky Managed Detection and Response (MDR) – un serviciu care asigură o protecție continuă, 24/7, bazată pe învățarea automată, economisind în același timp resursele echipelor de securitate IT pentru analiza, investigarea și răspunsul la amenințările cibernetice – și, de asemenea, a atins un procent de 10% YOY** în creșterea vânzărilor digitale B2B.

În plus, pe segmentul IMM-urilor, cel mai afectat de pandemie, compania a demonstrat o creștere de 3%** YOY. Aceasta a fost însoțită de o creștere semnificativă a vânzărilor soluției Kaspersky Endpoint Security Cloud (+80% YOY). Cu un accent special pe nevoile companiilor mijlocii, la mijlocul anului Kaspersky a lansat noul Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum), adaptat pentru organizații cu expertiză și resurse de securitate limitate. Lunile de lockdown la nivel global au provocat o schimbare profundă în activitatea dedicate utilizatorilor individuali, accelerând transformarea digitală. În timp ce zona de retail a fost afectată în mod semnificativ de restricțiile impuse de pandemie, care au dus la scăderea vânzărilor tangibile (-13% YOY), sectorul digital al vânzărilor B2C Kaspersky a înregistrat o creștere de 8% YOY. Acest lucru a fost determinat de o creștere impresionantă, de peste 10%, în achiziții digitale pe tot parcursul anului. „2020 a schimbat regulile jocului. Modul în care trăim, muncim, cumpărăm și socializăm unii cu alții s-a transformat mult mai rapid și mai imprevizibil decât ne-am fi putut imagina vreodată înainte de pandemia COVID-19. Într-o clipă, lumea a devenit digitală, devenind mai vulnerabilă la riscurile cibernetice. Noi, ca business, a trebuit să ne adaptăm la noua realitate și a fost responsabilitatea noastră să le permitem oamenilor să se bucure de o zi de mâine mai sigură. Operațiunile companiei au crescut în sectoarele cheie de business, demonstrând că în perioade atât de incerte, oamenii au nevoie de cel mai bun nivel de protecție și securitate”, a spus Alexander Moiseev, Chief Business Officer la Kaspersky. În 2020, pentru al optulea an consecutiv, Kaspersky s-a clasat pe primul loc în sistemul de evaluare TOP3 pentru portofoliul său complet de securitate. Compania a obținut o poziție de top 3 în 50 din cele 62 de teste independente diferite, efectuate la nivel global în cursul anului și a obținut primul loc în 45 din cele 62 de teste. Mai mult, în anul 2020, AV-Comparatives a acordat pentru a șasea oară distincția de „Produsul anului” pentru soluția emblematică de securitate pentru utilizatorii casnici Kaspersky – Kaspersky Internet Security. La nivel global, performanța companiei a fost determinată de rezultate pozitive în majoritatea regiunilor, în special în America Latină (+15% YOY), Rusia, Țările Baltice, Asia Centrală și Comunitatea Statelor Independente (CIS)* (+15% YOY), regiunea META (Orientul Mijlociu, Turcia și Africa) (+14% YOY), precum și în Europa (+6% YOY). Regiunea Asia-Pacific, care, în ceea ce privește operațiunile comerciale, a fost afectată de COVID-19 în toate zonele, a rămas constantă față de anul trecut. Același rezultat stabil a fost prezentat și de regiunea nord-americană, unde vânzările au fost determinate în principal de segmentul digital.

În 2020, Kaspersky a făcut o serie de pași semnificativi în cadrul inițiativei sale Global Transparency Initiative, în ceea ce privește angajamentele anterioare și nu numai. Compania a finalizat mutarea capacităților de procesare și stocare a datelor în Elveția. Datele legate de amenințările clienților evidențiate de utilizatorii care au sediul în Europa, Statele Unite, Canada și o serie de țări din Asia-Pacific**** sunt acum prelucrate în două centre de date din Zurich și includ fișiere rău intenționate suspecte sau necunoscute anterior, pe care produsele companiei le trimit la Kaspersky Security Network (KSN) pentru analiza automată a malware-ului.

Kaspersky a anunțat, de asemenea, deschiderea North American Transparency Center, în parteneriat cu Asociația CyberNB din New Brunswick, Canada, și a lansat un training dedicat evaluării securității produselor – Programul de consolidare a capacității cibernetice. Pentru a afla mai multe despre companie și realizările acesteia, accesați site-ul web.

Toate ratele de creștere sunt reprezentate eliminând modificările cursului de schimb.

cifrele sunt rotunjite pentru o citire mai ușoară. Veniturile au fost de 703,9 milioane USD. Creșterea YOY este de 2,8%.

** toate cifrele din segment și din regiune se află în rezervări de vânzări nete, nu venituri; prezentate în rate fixe începând cu anul 2020.

*** țările din regiunea menționată mai sus includ Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Mongolia, Federația Rusă, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

**** Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Bangladesh, Brunei, Cambodgia, India, Indonezia, Coreea de Sud, Laos, Malaezia, Nepal, Pakistan, Filipine, Singapore, Sri Lanka, Thailanda și Vietnam.