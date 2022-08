România, campioană mondială la Microsoft Office Specialist World Championship 2022

Cel mai bun utilizator Microsoft Word 2019 din lume este un elev din România. Gabriel Stanciu, de la Colegiul Naţional ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești, a fost desemnat campion mondial absolut la categoria Microsoft Word 2019 în cadrul Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2022, singura competiție globală recunoscută de Microsoft în care elevi și studenți din întreaga lume își pot testa abilitățile în aplicațiile Office.

În cadrul etapei globale a acestei competiții, desfășurată la Anaheim (SUA), în perioada 24-27 iulie, România a fost reprezentată de trei elevi: Emilia Slavu (Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” din Petroșani), la secțiunea Microsoft Excel 2019, Ștefania Potop (Liceul ”Simion Mehedinți” din Vidra), la Microsoft PowerPoint 2019, și Gabriel Stanciu (Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești), la categoria Microsoft Word 2019.

Cei trei au câștigat etapa națională de calificare, la care s-au înscris inițial 287 de candidați cu certificare Microsoft Office Specialist. În România, concursul național de calificare este organizat, în fiecare an, de Fundația EOS – Educating for an Open Society, în parteneriat cu Certipro Education – Partener Autorizat Certiport în România și alte țări – și Microsoft România.

„Învățarea trebuie să fie un proces care durează toată viața, iar creșterea competențelor digitale reprezintă, în acest moment, un element esențial pentru pregătirea profesională a oricărei persoane. Iar atunci când aceste competențe digitale sunt acumulate încă de pe băncile școlii, avantajul oferit este unul uriaș. Emilia, Ștefania și Gabriel, cei trei elevi care ne-au reprezentat în Statele Unite, au demonstrat, încă o dată, că atunci când înveți mai mult, poți obține mai mult. Suntem extrem de mândri de performanța obținută de Gabriel, care a devenit cel mai bun utilizator Microsoft Word 2019 din lume, și de eforturile depuse de toți elevii care au participat la etapa națională de calificare la acest prestigios concurs IT din lume. Ei reprezintă un exemplu pentru noi toți, de determinare, ambiție și dorință de a atinge performanța”, a declarat Bogdan Putinică, General Manager Microsoft România.

„Împreună, am descoperit în ultimii ani că transformarea digitală poate fi susținută și accelerată doar dacă există competențe digitale. Unul dintre obiectivele Microsoft este susținerea dezvoltării acestor competențe, atât la nivelul companiei, cât și la nivel de societate. De aceea, vom continua să investim în proiecte care valorifică potențialul României de a deveni un hotspot digital, pentru a le permite tinerilor să se folosească de abilitățile și ingeniozitatea lor pentru a-și crea noi oportunități și a avea un impact global chiar de acasă ”, a adăugat Bogdan Putinică.

Gabriel Stanciu: ”În spatele acestui premiu, stau foarte multe ore de muncă”

Cea de-a 20-a ediție a Microsoft Office Specialist World Championship a atras peste un milion de concurenți din întreaga lume. Tineri cu vârste cuprinse între 13 și 22 de ani și care sunt înscriși într-o instituție de învățământ acreditată concurează pentru a-și demonstra abilitățile în aplicațiile Microsoft Office – Word, Excel și PowerPoint.

În finala mondială, de la Anaheim, concurenții și-au demonstrat cunoștințele și competențele digitale participând, mai întâi, la un test rapid de 30 de minute, și apoi la un examen care a durat trei ore. În cea de-a doua parte, concurenții au avut de realizat un proiect de studiu complex, pe o temă dată, rezultatele cercetării lor fiind prezentate într-un document Word, un document Excel sau o prezentare PowerPoint, în funcție de secțiunea la care au participat.

”Sunt extrem de fericit că am obținut acest premiu. În spatele lui, stau foarte multe ore de muncă. Competiția a fost extraordinară, a fost o experiență minunată pentru mine. Mă bucur că, datorită certificării obținute și a finalei câștigate în România, am avut ocazia să merg în Statele Unite, în California, și să cunosc oameni noi. Îmi doresc să particip și la ediția de anul viitor. Ar fi păcat să ratez o astfel de experiență”, a declarat Gabriel Stanciu, campion mondial la categoria Microsoft Word 2019.

Pentru performanța sa, Gabriel a fost recompensat cu trofeul şi medalia competiţiei, dar și cu un premiu în valoare de 7.000 USD şi un laptop Microsoft Surface.

Cei trei elevi au fost însoțiți în Statele Unite de doi profesori – Adela Potop (Liceul ”Simion Mehedinti” din Vidra) și Horațiu Hotea (Colegiul Național de Informatică ”Carmen Sylva” Petroșani), și de Gabriela Ford, Director al Fundației EOS, coordonatorul evenimentului.

”Microsoft Office Specialist World Championship este o competiție care îi stimulează pe elevi și înseamnă mult pentru ei. Am observat că vârsta de participare este din ce în ce mai mică. Anul acesta, am avut o elevă care abia a împlinit 13 ani. Certificările sunt importante, iar elevii conștientizează că le pot schimba viața la un moment dat. Pentru a participa la acest concurs, ei se pregătesc intens și constant. Echilibrul dintre studiu și capacitatea de a-și stăpâni emoțiile este unul dintre factorii care îi aduce pe podium. Rolul nostru, al profesorilor, este de a-i susține și încuraja. Pentru mine, participarea la Campionatul mondial de anul acesta a fost o șansă pe care o aștept de câțiva ani! Am mers în dublă calitate, de profesor și părinte. Am trăit sentimente pe care nu poți să le trăiești decât dacă ești acolo, lângă copii. Au făcut tot posibilul să fie bine. Gabriel a reușit să aducă România pe locul pe care îl merită. Este un copil extraordinar, echilibrat, ambițios si modest! Toți am înțeles (deși în teorie știam) că important e parcursul și ce înveți din aceste momente! Mulțumesc Certiport și Microsoft pentru oportunitate, colaborare și sprijin permanent!”, a declarat Adela Potop, profesoară de matematică și informatică la Liceul ”Simion Mehedinți” din Vidra.

Parteneriat pentru educație digitală

Într-o lume din ce în ce mai competitivă, o certificare recunoscută la nivel mondial este cel mai bun pașaport în fața unui angajator. Aproape fiecare loc de muncă va necesita competențe digitale, iar abilitățile de care angajații au nevoie pentru a-și îndeplini rolurile se schimbă rapid.

”Elevii care participă la Microsoft Office Specialist World Championship reprezintă, în fiecare an, o sursă de inspirație pentru noi toți datorită spiritului lor competitiv și realizările lor extraordinare. Suntem impresionați de efortul depus de acești tineri pentru a obține certificările Microsoft, atât de valoroase în industria IT. Suntem încântați de faptul că numărul tinerilor care obțin aceste certificări crește, la nivel național, de la an la an. Acest lucru dovedește că ei au înțeles rolul pe care îl are învățarea continuă și mai ales cât de important este să deținem aceste competențe digitale. Însă, cifrele arată că mai sunt multe lucruri de făcut în această direcție. Este misiunea noastră, în cadrul Microsoft, ca împreună cu sectorul public și partenerii noștri să facem funcționale programele de skilling la nivel național. Pentru a reuși acest lucru este nevoie să integrăm sistemul educațional într-un program de skilling tehnologic care să se adreseze fiecărui elev și student din România”, a declarat Marilena Ionașcu, education director în cadrul Microsoft România.

“Rezultatele obținute de delegația României în Statele Unite sunt extraordinare. Examenele Microsoft Office Specialist nu sunt ușor de promovat. Performanța cerută este dublă, elevii trebuie să obțină un punctaj foarte bun și să aibă viteză de reacție”, a afirmat, la rândul ei, Gabriela Ford, Director al Fundației EOS și coordonatorul evenimentului.

Alături de partenerii săi, Microsoft și-a propus să asigure un acces mai bun la tehnologie, formare, mentorat și rețele, pentru a modela o economie digitală. Parteneriatele cu Fundația EOS – Educating for an Open Society și Certipro Education oferă tinerilor din România șansa de a obține o certificare bazată pe performanță care poate constitui, în orice moment, un avantaj competitiv pe piața muncii.