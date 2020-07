Castiga pozitii in Google cu ajutorul unei agentii de publicitate

Desi promovarea online are deja cativa ani de cand este tot mai cautata si tot mai recomandata pentru promovarea afacerilor, trebuie spus ca nu toti antreprenorii stiu ca pentru a avea mai multe vanzari este foarte important sa ajungi pe primele pagini in randul motoarelor de cautare precum Google. Si dincolo de a ajunge pe primele pagini, este foarte important sa poti ramane acolo pentru cat mai mult timp.

Prin urmare, daca la o cautare pe Google dupa cateva cuvinte care definesc business-ul tau nu apari pe prima pagina, atunci este momentul sa iei masuri in acest sens. Cea mai eficienta masura o reprezinta colaborarea cu o agentie de marketing online. O echipa de profesionisti in promovare online este in masura sa te ajute sa castigi pozitii in Google si in fiecare luna sa te apropii de prima pagina. Pentru acest lucru vei avea nevoie de optimizare pentru motoarele de cautare.

Optimizarea pentru motoarele de cautare se va face prin folosirea cuvintelor cheie pe website-ul business-ului tau, dar si prin publicarea de articole cu rol de promovare in cadrul unor campanii de advertoriale SEO.

Agentie de publicitate = echipa de profesionisti

In momentul in care iei decizia de a investi in optimizarea pentru motoarele de cautare a afacerii tale trebuie sa te asiguri ca vei beneficia de rezultatele dorite. Si mare atentie! Pentru acest lucru nu este suficient sa apelezi la o singura persoana care sa se ocupe de tot ceea ce inseamna optimizare SEO. Este nevoie de o intreaga echipa de profesionisti in optimizare SEO, mai ales in contextul in care astazi optimizarea petnru motoarele de cautare a devenit tot mai complexa.

O echipa de profesionisti in marketing online poti sa gasesti la o agentie de publicitate. In acest mod vei avea certitudinea ca vei avea parte de specialisti in identificarea cuvintelor cheie, de content writeri cu experienta, dar si de specialisti in analiza si raportare. De asemenea, campaniile de advertoriale SEO trebuie sa porneasca de la anumite strategii de marketing, iar pentru acest lucru ai nevoie de un expert pe domeniu. Si nu in ultimul rand vei avea nevoie si de un programator care sa se ocupe de implementarea diferitelor instrumente de SEO pe website-ul afacerii tale.

Optimizare SEO pe toate planurile

Pentru a castiga pozitii in Google este nevoie ca orice business sa beneficieze de optimizare SEO atat pe pagina de prezentare sau pe magazinul online, cat si pentru articolele publicate pe site-uri si bloguri externe. Din acest punct de vedere vorbim despre SEO On Page, adica pe website-ul business-ului, si despre SEO Off Page, adica de optimizarea in afara website-ului.

Primul pas pentru optimizarea pentru motoarele de cautare pe care o agentie de marketing online il face este acela de a verifica calitatea continutului de pe site, dar si prezenta cuvintelor cheie relevante pentru afacerea ta. Acest lucru porneste de la premisa ca un site optimizat pentru motoarele de cautare va fi foarte eficient si pentru optimizarea Off Page prin citarea cu link in diferite alte articole in mediul online.

Insa aceasta practica nu este foarte des intalnita in Romania si de aceea este nevoie sa se apeleze la campaniile de advertoriale SEO. Un advertorial este un articol de promovare redactat tot pe baza unor cuvinte cheie si care este postat pe diferite site-uri sau bloguri cu autoritate in Google. Beneficiind de un continut unic si relevant, dar si de autoritatea blogurilor unde este postat, un advertorial va contribui la optimizarea pentru motoarele de cautare a afacerii tale.

Cum va face acest lucru? Prin intermediul backlink-urilor introduse in fiecare advertorial. Acest link va atrage trafic pe website-ul afacerii tale si astfel vei beneficia de o mai mare vizibilitate. De asemenea, prin intermediul campaniilor de advertoriale SEO brand-ul promovat va deveni mai credibil si mai atractiv in randul potentialilor clienti.

In vederea optimizarii pentru motoarele de cautare si in cresterea in pozitii pe Google poti apela cu incredere la o agentie de publicitate.Aici,la Atelierul de Creatii Digitale vei gasi o echipa de profesionisti care vor stii exact cum sa iti duca brand-ul si business-ul pe prima pagina in Google. Si odata ajuns acolo, business-ul tau va fi lansat pe drumul spre succes.Pentru mai multe detalii suplimentare viziteaza pagina lor web creatiidigitale.ro.