Klaus Iohannis, despre candidatura la șefia NATO: Am avut discuții foarte bune cu aliații. Pe mine și pe Mark Rutte ne deosebesc geografia, istoria și avem abordări ușor diferite în ce privește viitorul Alianței

Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro)

Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre candidatura la funcția de secretar general al NATO, joi, într-o conferință de presă înaintea Consiliului European, și a declarat că pe el și pe contracandidatul său, premierul olandez Mark Rutte, „ne deosebește geografia, istoria și, cu siguranță, sunt unele teme unde abordările noastre ambele sunt foarte constructive, dar ușor diferite în ce privește viitorul NATO”.

Klaus Iohannis, despre discuțiile cu aliații pe tema candidaturii la șefia NATO

Întrebat cum au primit aliații decalogul formulat de el, președintele Klaus Iohannis a spus: „Decalogul a fost foarte bine primit și cred că nu este niciun secret că am discuții bilaterale cu aliați și mulți au menționat că li s-a părut că am venit exact cu temele sunt foarte importante, dar, sigur, în discuții bilaterale au întrebări legate și de alte teme. Până acum, am avut discuții, ca să spun așa (…), foarte bune”.

Întrebat dacă a discutat cu Mark Rutte și cu țări ca SUA sau Marea Britanie, Klaus Iohannis a adăugat: „Aceste poziții vor fi exprimate de statele respective și de reprezentanții lor, nu de mine. Despre aceste chestiuni nu se prea fac declarații decât în formatul NATO, dar pot să vă spun că sunt discuții foarte bune, iar cu prim-ministrul Mark Rutte ne întâlnim la fiecare Consiliu și la fiecare summit și discutăm, avem o relație absolut normală. Niciunul dintre noi doi nu dorește ca prin această competiție să se strice proiecte sau relații care au fost construite în ani, dimpotrivă, ci este chiar o competiție constructivă”.

Totodată, întrebat dacă exclude o candidatură la altă funcție internațională de nivel înalt, Președintele României a răspuns: „Eu mă concentrez pe discuțiile pentru NATO”.

Referitor la aliații care îl susțin, el a explicat: „După cum răspuns și la altă întrebare, nu este uzual să se facă declarații după aceste negocieri. Rezultatele sunt deosebit de sensibile, fiecare stat vrea să facă anumite afirmații, dar ele să fie păstrate totuși în cadrul NATO. Vedeți, la NATO nu există o procedură publică, nu se votează. Rezultatul se stabilește consensual și atunci aceste discuții sunt destul de complexe, fiindcă lumea nu dorește ca în spațiul public să se vehiculeze felul în care au reacționat. Eu cunosc reacțiile, dar pentru a proteja aceste sensibilități prefer să nu le spun public”.

Ce îi deosebește pe Klaus Iohannis și Mark Rutte

Întrebat ce îl diferențiază de Mark Rutte, Klaus Iohannis a spus: „Fiind o competiție atipică, nu cred că este rolul meu să spun despre celălalt competitor cum va face și ce va face, dar cred că ne deosebesc geografia, istoria și, cu siguranță, sunt unele teme unde abordările noastre, ambele sunt foarte constructive, dar ușor diferite în ce privește viitorul NATO”.