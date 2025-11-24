Extern

Legislația UE privind defrișările: PE votează propunerile de simplificare

Curierul Național
Autor Curierul Național
Foto: freepik

Comunicat de la Biroul de presă al Parlamentului European

PE urmează să decidă asupra unor propuneri de simplificare a legislației UE privind defrișările, menită să garanteze că produsele comercializate în UE nu provin de pe terenuri defrișate

În urma deciziei din ultima sesiune plenară de a accelera adoptarea unei noi propuneri a Comisiei, eurodeputații vor vota miercuri măsuri concrete menite să faciliteze aplicarea Regulamentului UE privind defrișările de către companii, părți interesate la nivel global, țări din afara UE și state membre. Printre acestea se numără perioade de tranziție pentru a asigura o implementare fără probleme și măsuri de consolidare a sistemului informatic folosit de operatori, comercianți și reprezentanții acestora pentru depunerea declarațiilor electronice de diligență necesară. De asemenea, modificările ar putea reduce obligațiile pentru microîntreprinderi și micii operatori primari din țările cu risc scăzut, precum și pentru operatorii și comercianții care vând produsele respective după ce acestea au fost deja introduse pe piața UE.

Regulamentul ce va fi simplificat a fost adoptat de Parlament pe 19 aprilie 2023. Aceasta urmărește să combată schimbările climatice și pierderea biodiversității prin prevenirea defrișărilor legate de consumul UE de cacao, cafea, ulei de palmier, soia, lemn, cauciuc, cărbune, hârtie tipărită și produse din carne de vită. În vigoare de la 29 iunie 2023, dispozițiile legii urmează să se aplice întreprinderilor mari începând cu 30 decembrie 2025 și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici începând cu 30 iunie 2026, în urma unei decizii din 2024 de a amâna aceste date cu un an.

Distribuie articolul
Articolul anterior Primul program european pentru industria de apărare
Articolul următor Israelul atacă Beirutul: șeful de stat major al Hezbollah, Ali Tabatabai, eliminat
Un comentariu

  • THE FOREST – The faces of Christ and Tishbite from Romania (h.d. 1978 –- casket with relics)
    WARSAW – War with the saw (h.d.)

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Fondurile de investiții au atras aproape un sfert de milion de noi investitori în ultimul an
Finanțe și Bănci
Nicușor Dan prezintă strategia națională de Apărare în Parlament: Rusia, corupția, analfabetismul funcțional – pe listă
Politic
Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB
Economie

Citește și