Legislația UE privind defrișările: PE votează propunerile de simplificare

Comunicat de la Biroul de presă al Parlamentului European

PE urmează să decidă asupra unor propuneri de simplificare a legislației UE privind defrișările, menită să garanteze că produsele comercializate în UE nu provin de pe terenuri defrișate

În urma deciziei din ultima sesiune plenară de a accelera adoptarea unei noi propuneri a Comisiei, eurodeputații vor vota miercuri măsuri concrete menite să faciliteze aplicarea Regulamentului UE privind defrișările de către companii, părți interesate la nivel global, țări din afara UE și state membre. Printre acestea se numără perioade de tranziție pentru a asigura o implementare fără probleme și măsuri de consolidare a sistemului informatic folosit de operatori, comercianți și reprezentanții acestora pentru depunerea declarațiilor electronice de diligență necesară. De asemenea, modificările ar putea reduce obligațiile pentru microîntreprinderi și micii operatori primari din țările cu risc scăzut, precum și pentru operatorii și comercianții care vând produsele respective după ce acestea au fost deja introduse pe piața UE.

Regulamentul ce va fi simplificat a fost adoptat de Parlament pe 19 aprilie 2023. Aceasta urmărește să combată schimbările climatice și pierderea biodiversității prin prevenirea defrișărilor legate de consumul UE de cacao, cafea, ulei de palmier, soia, lemn, cauciuc, cărbune, hârtie tipărită și produse din carne de vită. În vigoare de la 29 iunie 2023, dispozițiile legii urmează să se aplice întreprinderilor mari începând cu 30 decembrie 2025 și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici începând cu 30 iunie 2026, în urma unei decizii din 2024 de a amâna aceste date cu un an.