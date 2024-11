Lima – Prezentare de programe tv premium ale CMG

China Media Group (CMG) a avut miercuri o prezentare de programe tv premium în Lima, capitala Peru, în colaborare cu cele mai importante instituții media peruane. Au fost prezentate aproximativ 20 de producții CMG în limba spaniolă, documentarele A Road to Prosperity, China: Race to the Future, spectacolul de varietăți Bravo Youngsters și drame populare.

Aceste producții vor fi difuzate pe principalele platforme media peruane, inclusiv Institutul Național de Radio și Televiziune din Peru (IRTP), ziarul La Republica și Panamericana Television. Într-un discurs video prim-ministrul peruan, Gustavo Adrianzen, a declarat că varietatea de filme și producții de televiziune chineze sporesc înțelegerea reciprocă și prietenia dintre popoarele din China și Peru.

Difuzarea acestor documentare premium și drame TV este concepută pentru a permite prietenilor peruani să descopere prietenia sinceră a poporului chinez și bogăția profundă a culturii. Inițiativa le permite telespectatorilor să aibă o înțelegere mai cuprinzătoare a unei Chinei autentice, minunate și respectabile în noua eră, potrivit unui discurs video al președintelui CMG, Shen Haixiong.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV