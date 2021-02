Linda Thomas-Greenfield – noul ambasador al Statelor Unite la ONU

Noul ambasador american la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, o afro-americană în vârstă de 68 de ani, diplomat de carieră, a semnat la 25 februarie scrisorile de acreditare în fața Secretarului general al ONU, Antonio Guterres, după ce fusese confirmată de către Senatul american.

Alegând-o pentru înaltul post la Națiunile Unite pe Linda Thomas-Greenfield, fostă ambasadoare în Liberia și Secretar de stat adjunct pentru problemele africane în administrația Obama (2013-2017), comentează analiști politici la Washington, Joe Biden a ales un specialist – 90% din agenda Consiliului de Securitate al ONU fiind ocupată de dosare africane. Este o dovadă că noua administrație este pregătită să acorde o atenție specială continentului african. Chiar Linda Thomas-Greenfield a dat asigurări în cadrul audierilor din Senat că “unul dintre principalele sale obiective este creșterea influenței diplomatice americane în Africa”. De relevat de asemenea decizia luată de președintele Biden de a ridica postul de ambasadoare la ONU al dnei Linda Thomas-Greenfield la rang ministerial, o dovadă în plus că noua administrație americană dorește restabilirea credibilității americane pe scena internațională.

Un nou tip de ambasador american la ONU

Dacă predecesoarele ambasadoare americane la ONU, sub administrația Trump – Nikki Haley și Kelly Craft – nu aveau decât o foarte puțină experiență în diplomație, în cazul noii ambasadoare este vorba de o experiență diplomatică de 35 ani. Ea a îndeplinit trei criterii esențiale apreciate de Joe Biden la selectarea candidaților pentru acest post: “competență, diversitate și întruparea unui ideal american”. S-a aflat că, la sediul ONU din New York, diplomații au aplaudat venirea la post a dnei Linda Thomas-Greenfield.

La audierile din Senat, ea a anunțat solemn revenirea Statelor Unite în diverse instituții ale ONU părăsite sub administrația Trump – pentru moment, OMS, Consiliul pentru apărarea drepturilor omului.De asemenea, a dat asigurări că Statele Unite își vor plăti cotizațiile restante la ONU, evaluate la 3 miliarde de dolari în 2019, conștientă că acumularea de datorii în timp ce alte state își achită obligațiile în totalitate contribuie la pierderea influenței la instituțiile ONU din New York.

În cursul dezbaterilor din Senat, dnei “LTG”(cum o numesc colaboratori ai săi) i-a fost apreciat faptul că a supravegheat îndeaproape strategia investițiilor chineze în Africa, dând la timp un semnal de alarmă. În opinia ei, datoriile africanilor față de China sunt colosale, populația locală are dificultăți în colaborarea cu muncitorii chinezi care nu se integrează, infrastructurile construite sunt de proastă calitate, africanii preferă să lucreze mai degrabă cu americanii, lucrurile nu au decurs așa cum au prevăzut chinezii. În concluzie, noua ambasadoare americană la ONU crede că trebuie trase concluzii și Statele Unite trebuie să fie “proactive în angajamentele SUA pe continentul african”. În privința acțiunii sale la ONU, Linda Thomas-Greenfield a subliniat că “China este un adversar strategic ce creează pericole la adresa securității noastre, prosperității noastre și valorilor americane. Ea încalcă drepturile omului, are ambiții autoritare ce vin în contradicție cu valorile democratice”. Toate aceste declarații, spun comentatori ai presei americane, anunță clar un nou mod de acțiune a administrației Biden la Națiunile Unite.

Foto: By U.S. Mission to the United Nations – https://usun.usmission.gov/our-leaders/our-ambassador/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100284381