Linia de 400 kV Cernavodă-Stâlpu, trecere istorică a Dunării: lucrare unică în ultimii 35 de ani

Proiectul de construire a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Cernavodă-Stâlpu a depășit cu succes în această perioadă cea mai dificilă și provocatoare etapă tehnică, respectiv traversarea Dunării pe o distanță de 2,6 kilometri, din care 1,13 kilometri fiind deasupra apei. Procesul de o complexitate inginerească unică a fost finalizat de echipele constructorului Electromontaj SA, în prezența conducerii Transelectrica, a directorului general Electomontaj SA, Ionuț Tănăsoaica, a Secretarului General Adjunct al Guvernului și membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica, Alexandru-Cristian Vasilescu, a Secretarului de Stat în Ministerului Energiei George Niculescu, a președintelui Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, Bende Sándor, și a reprezentantului oficial al Agenţiei Executive Europene pentru Climă, Infrastructură şi Mediu – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), Ona Kostinaite-Grinkeviciene – Head of Sector CEF.



Ona Kostinaite-Grinkeviciene – Head of Sector CEF: „Sunt onorată să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a sărbători această etapă istorică și sunt în același timp foarte bucuroasă că în 2017 am acordat Transelectrica această cofinanțare de 27 de milioane de euro pentru ca acest proiect să se poată realiza. Această linie este un proiect foarte important pentru noi, are o dimensiune energetică semnificativă pentru noi și cred că atât pentru noi, cât și pentru întreaga Europă. Pot să vă spun că recenta agresiune rusă asupra Ucrainei ne-a reconfigurat viața. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de fonduri pentru energie electrică. Știu că acest drum pentru voi și pentru noi toți nu a fost foarte ușor. Așadar, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut ca acest lucru să se întâmple. Nu este un lucru ușor să construiești infrastructură. Felicitări pentru finalizarea acestei părți a infrastructurii!“

Ona Kostinaite-Grinkeviciene



Gabriel Andronache, CEO Transelectrica: „Asistăm la înfăptuirea unei lucrări magistrale care marchează evoluția tehnologică și dezvoltarea rețelei electrice de transport, motiv pentru care le mulțumesc constructorilor și specialiștilor Companiei care au făcut acest lucru posibil prin efort, dedicare și profesionalism. Acest proiect reflectă îndeaproape complexitatea infrastructurii gestionate de Transelectrica, cu tot ceea ce înseamnă provocări de orice natură, de la etapa de proiect tehnic până la energizare, fie că este vorba despre linii electrice care traversează Dunărea sau care traversează munții. Înțelegem urgența extinderii rețelei electrice de transport în scopul asigurării securității energetice naționale și regionale și tocmai de aceea am prevăzut investiții de aproximativ 2 miliarde de euro pentru următoarea decadă. Este un plan ambițios, dar absolut necesar pentru România”.

Gabriel Andronache



La realizarea acestei etape istorice a participat o mare parte a echipei de specialiști tehnici ai Transelectrica care au contribuit semnificativ de-a lungul timpul la implementarea investiției: manageri și responsabili de proiect, diriginți de șantier, ingineri, alături de reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din cadrul Companiei care au asigurat derularea investiției.

Etapa traversării fluviului Dunărea a fost realizată în aproximativ trei săptămâni, inclusiv fazele pregătitoare. Complexitatea și unicitatea acesteia a implicat demersuri speciale din partea constructorilor și a echipelor de experți ai Transelectrica, fiind prima astfel de lucrare de inginerie electrică de mare anvergură realizată în Rețeaua Electrică de Transport din România în ultimii 35 de ani. Linia electrică aeriană dublu circuit este susținută pe cele două maluri ale Dunării de cei mai înalți stâlpi de înaltă tensiune – 150 de metri – din întreaga infrastructură energetică națională.

Singura lucrare de acest tip care traversează Dunărea a fost realizată în 1987, fiind vorba despre LEA 400 kV Cernavodă – Gura Ialomiței.

Obiectivul de infrastructură Linia Electrică Aeriană 400 kV Cernavodă-Stâlpu, o investiție în valoare totală de circa 75 de milioane de euro, beneficiază de cofinanțare nerambursabilă de 27 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – Connecting Europe Facility (CEF). Proiectul face parte din Coridorul Nord-Sud de interconexiuni de energie electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est (North-South Interconnection East Electricity) și are rolul de a consolida secțiunea transversală între coasta de vest a Mării Negre și restul sistemului european, contribuind totodată la întărirea rețelei de transport al energiei electrice din România, la creșterea capacității de interconexiune dintre România și Bulgaria și la integrarea energiei eoliene produse în zona Dobrogea.

Traseul liniei proiectate are o lungime de 160 de kilometri și străbate teritoriul a trei judeţe: judeţul Constanța (6 kilometri cu dublu circuit), judeţul Ialomiţa (94 de kilometri cu dublu circuit și 5 kilometri cu simplu circuit) și judeţul Buzău (54 kilometri cu dublu circuit), cu 22 de unităţi administrativ teritoriale: Cernavodă, Seimeni, Stelnica, Borduşani, Făcăeni, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu, Gura Ialomiţei, Ţăndărei, Valea Ciorii, Scânteia, Griviţa, Miloşeşti, Padina, Pogoanele, Smeeni, Gherăseni, Costeşti, Stâlpu, Saligny, Fetești şi Luciu.