Lucian Heiuș (ANAF): Avem deficit de oameni în inspecția fiscală

Lucian Heiuș, șeful ANAF, a declarat luni, pentru B1 TV, că Agenția se confruntă cu un deficit de personal mai ales pe zona de inspecție fiscală. În regionala București – Ilfov, de exemplu, sunt 187 de inspectori care trebuie să gestioneze 400.000 de companii. Heiuș a mai precizat, că după finalizarea procesului de informatizare și digitalizare, unii angajați din cadrul ANAF vor fi mutați de pe posturile pe care activează acum în alte zone unde e nevoie de ei.

„Azi, la ANAF avem peste 2.000 de posturi vacante. După ce reușim să informatizăm, avem oameni care probabil n-o să mai stea să completeze aceste declarații, dar avem deficit de oameni în inspecție fiscală. Pe regionala București – Ilfov, pe inspecție fiscală, avem 187 de inspectori și gestionăm 400.000 de companii. Deci e clar că oameni la un moment dat, după ce vom implementa nu neapărat digitalizarea, ci întreg procesul de modernizare a ANAF – și eu sunt cel mai mare susținător și omul care se luptă zi de zi ca să ducem la capăt proiectele începute pe această amplă acțiune de modernizare a ANAF – îi vom direcționa pe zone pe care avem deficit de personal.

E normal să faci acest lucru și eu mi-l asum să-l fac și am făcut multe lucruri în ANAF în acest an de când sunt președinte, lucruri care s-au tergiversat, dar eu am curajul să merg până la capăt”, a spus Heiuș.

Acesta a mai precizat că inspectori operativi de Antifraudă sunt circa 600 în toată țara.

Lucian Heiuș a mai declarat că în primele trei luni au făcut peste 14.000 de inspecții fiscale, aducând sume suplimentare de 613 milioane de lei.

ANAF face și „zeci de alte operațiuni pentru alte instituții, eliberează tot felul de adeverințe, acționăm pentru multe alte sectoare ale statului. Când ne vom digitaliza și informatiza nu doar noi, ci tot sistemul din statul românesc, multe lucruri nu va mai trebui să le facem”, a continuat acesta.

În aceeași emisiune, Lucian Heiuș a mai spus că încasările ANAF în primul trimestru din 2023 au fost mai mari decât în aceeași perioadă din 2022, dar mai mici decât a fost estimat în realizarea bugetului pe acest an.