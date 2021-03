Mașini, mâncare, sănătate și nemurire: tendințele viitorului care îi interesează cel mai mult pe oameni

Kaspersky a descoperit tendințele de care oamenii sunt cel mai mult interesați, pe baza analizei întrebărilor prezentate prin intermediul platformei online Safer Tomorrow. De la lansarea sa la începutul lunii februarie, platforma, alimentată de o rețea neurală predictivă, care oferă răspunsuri pe subiecte semnificative legate de viitor, a primit peste 7.000 de cereri de la utilizatori din întreaga lume. Cele mai populare întrebări au fost dedicate viitorului mașinilor, mâncării, sănătății și nemuririi.

Kaspersky a creat proiectul Safer Tomorrow pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la traiectoriile posibile de dezvoltare a societății și tehnologiei. Compania globală de securitate cibernetică consideră că progresul tehnologic oferă omenirii posibilități infinite. Compania crede, de asemenea, că, cu cât oamenii sunt mai expuși mai mult la informațiile existente despre viitor, cu atât vor fi mai pregătiți pentru oportunitățile viitoare.

Subiectele legate de mașini au fost cele mai populare printre utilizatori, inclusiv întrebări precum: „Cum vor fi mașinile în viitor?”; și chiar altele mai specifice, cum ar fi „Vom avea mașini personalizate construite cu ajutorul imprimantelor 3D?” și „Când vom avea mașini zburătoare?”. Întrebările despre alimente au fost, de asemenea, diverse – în timp ce unii întrebau „Va fi mâncarea mai sănătoasă în viitor?”, un utilizator s-a întrebat: „Vor înceta vreodată pisicile să mai fure mâncare?”. Întrebările privind sănătatea au variat de la „Va rămâne cancerul o boală letală în viitor?” la „Când vom putea vindeca toate bolile?”. Mulți oameni și-au dorit, de asemenea, răspunsuri cu privire la nemurire, întrebându-se dacă „oamenii vor fi vreodată nemuritori?” sau „Când ne vom putea transfera capacitatea creierului pe un computer ca să obținem nemurirea digitală?”

Alte întrebări populare pe care oamenii le-au adresat prin intermediul platformei au făcut referire la viitorul banilor, al inteligenței artificiale, al locurilor de muncă și ecologiei. În același timp, unii au folosit platforma pentru a obține răspunsuri cu privire la probleme personale, precum „Când voi găsi dragostea?” și „Cât voi trăi?”. O serie de oameni au întrebat, de asemenea, despre semnificația 42 – „Răspunsul la întrebarea finală despre viață, Univers și tot ce ne înconjoară” din seria The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, scrisă de Douglas Adams.

„Kaspersky a urmărit întotdeauna oportunitățile pe care tehnologia de mâine le poate aduce omenirii. Cu proiectul Safer Tomorrow, am vrut să împărtășim curiozitatea noastră cu oameni din întreaga lume și să le dezvoltăm interesul pentru posibilitățile pe care ni le rezervă viitorul. Faptul că am primit un feedback atât de bun de la un număr mare de utilizatori, care caută răspunsuri la întrebările lor legate de viitor, pe platforma noastră, arată că viitorul este un subiect de interes pentru mulți și merită să fie pregătit încă de pe acum”, spune Andrew Winton, Vice President for Global Marketing la Kaspersky.

Rețeaua neurală, special dezvoltată pentru platformă de o sucursală a agenției globale de publicitate BBDO, utilizează cele mai noi arhitecturi și tehnici de învățare automată. Algoritmul său a fost instruit pentru a analiza cererile și pentru a furniza predicții pe baza datelor colectate din sute de mii de surse conexe. Aceste referințe includ cărți și reviste SF, publicații și bloguri. De asemenea, rețeaua folosește informații din Earth 2050 – proiectul interactiv premiat al Kaspersky, care oferă o imagine futuristă a modului în care va arăta lumea peste 30 de ani.

Oricine poate adresa rețelei neurale o întrebare despre viitor și poate obține un răspuns instant la www.safertomorrow.online.