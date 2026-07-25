Memoria Nordului și vocația reportajului literar în volumul Țara Soarelui de la Miezul Nopții de Ilie Serediuc

Al.Florin Țene

Literatura de călătorie românească, de la Dinicu Golescu, Alexandru Vlahuță și Geo Bogza până la contemporani, a reprezentat întotdeauna mai mult decât simpla consemnare a unui itinerar geografic. Ea a fost o modalitate de cunoaștere a lumii prin filtrul culturii și al experienței personale. În această tradiție se înscrie și volumul „Țara Soarelui de la Miezul Nopții”, semnat de Ilie Serediuc și apărut la Editura PIM, Iași, 2025, o lucrare care depășește limitele unui jurnal de călătorie, devenind un document de civilizație, memorie și reflecție asupra destinului uman.

Cartea se deschide inspirat cu un „Cuvânt înainte” semnat de Valeriu Lupu, doctor în științe medicale, scriitor și jurnalist, care surprinde una dintre virtuțile fundamentale ale autorului: capacitatea de a transforma experiența personală într-o experiență împărtășită cititorului. Lupu observă pertinent că Ilie Serediuc scrie cu sensibilitate și autenticitate, iar reportajul său dobândește dimensiuni literare prin forța evocării și prin atenția acordată omului.

La rândul său, Veronica Rusu-Bucica, din Bălți (Republica Moldova), în textul intitulat sugestiv „Invitație”, pregătește cititorul pentru întâlnirea cu o lume nordică fascinantă, punând accent pe dimensiunea spirituală și culturală a volumului. Cele două texte introductive funcționează ca o legitimare critică a demersului autorului și îl așază într-o perspectivă europeană.

Structura volumului, organizată în șase capitole, demonstrează o construcție echilibrată. Fiecare capitol dezvoltă o etapă a experienței nordice, fără a pierde firul narativ și fără a transforma informația documentară într-un inventar rece. La final, includerea unui amplu CV biobibliografic permite cititorului să înțeleagă complexitatea personalității lui Ilie Serediuc: inginer constructor care a coordonat investiții importante în Asia, scriitor, jurnalist, promotor cultural și președinte al Filialei Iași – Nord-Est a Ligii Scriitorilor Români.

Această biografie explică în mare măsură și specificul stilistic al cărții. Privirea inginerească observă exactitatea construcțiilor, infrastructura și organizarea societății scandinave, în timp ce sensibilitatea scriitorului descoperă frumusețea umană ascunsă în spatele fiecărui peisaj.

Ilie Serediuc aparține categoriei rare a reporterilor care nu descriu doar ceea ce văd, ci și ceea ce înțeleg. Din acest punct de vedere, comparația cu Geo Bogza este justificată.

Asemenea marelui reporter interbelic, Serediuc transformă informația într-o narațiune artistică. Nu urmărește senzaționalul, ci adevărul uman. Diferența constă în tonalitate: dacă Geo Bogza cultivă adesea dramatismul și tensiunea socială, Ilie Serediuc preferă echilibrul, meditația și optimismul discret.

Reportajul său este unul contemplativ. Autorul nu vizitează Scandinavia ca turist grăbit, ci ca observator atent al civilizației. El surprinde respectul nordicilor pentru muncă, ordine, natură și comunitate, fără a idealiza excesiv această lume.

Dincolo de geografia Finlandei, Suediei sau Norvegiei, adevărata geografie a cărții este memoria.

Unele dintre cele mai frumoase pagini sunt cele dedicate copilăriei din Bucovina. Evocarea iernilor de odinioară, a troienelor uriașe, a sobei, a lămpii cu gaz, a mirosului de cozonac și a așteptării lui Moș Crăciun transformă reportajul într-o autentică proză memorialistică.

Scena în care copiii urmăresc prin ferestrele înghețate urmele pe care Moș Crăciun le-ar putea lăsa în zăpadă reprezintă una dintre cele mai emoționante secvențe ale volumului. Ea nu este doar o amintire personală, ci imaginea unei copilării românești aproape dispărute.

În aceste pagini, autorul demonstrează o remarcabilă capacitate evocatoare. Limbajul este simplu, dar expresiv, iar detaliile concrete construiesc atmosfera fără artificii retorice.

Una dintre marile calități ale volumului constă în faptul că Ilie Serediuc nu transformă Scandinavia într-un muzeu al performanței economice.

În centrul atenției rămâne omul. Constructorii români care au lucrat în Finlanda, relațiile de prietenie dintre români și localnici, respectul reciproc și solidaritatea profesională ocupă un loc important în economia cărții. Autorul vorbește despre diaspora românească fără lamentații și fără patriotism emfatic.

Experiența profesională devine experiență culturală.

În paginile dedicate șantierelor se observă formația inginerească a autorului, însă informațiile tehnice sunt permanent umanizate prin povești de viață, dialoguri și reflecții.

Volumul impresionează și prin bogăția informațiilor istorice, geografice și etnografice.

Cititorul află date despre populația Finlandei, despre minoritățile naționale, despre ținutul Laponiei, despre condițiile climatice și despre organizarea socială nordică.

Aceste informații sunt integrate firesc în narațiune și nu afectează ritmul lecturii.

Ilie Serediuc dovedește că documentarea riguroasă poate conviețui armonios cu expresivitatea artistică.

Din punct de vedere stilistic, cartea se remarcă prin: claritatea discursului; eleganța limbii române; naturalețea dialogurilor; echilibrul dintre observația documentară și emoția personală; fraza amplă, de factură clasică; absența efectelor stilistice gratuite.

Autorul preferă sinceritatea expresiei în locul ornamentului verbal excesiv. Acest stil conferă autenticitate întregii cărți.

CV-ul inserat la final nu constituie un simplu apendice biografic. El completează lectura.

Cititorul descoperă un om care a îmbinat performanța profesională cu activitatea literară și culturală. Inginer constructor implicat în importante investiții internaționale, autor de volume literare, jurnalist și animator cultural, Ilie Serediuc reprezintă modelul intelectualului complet, pentru care profesia și cultura nu se exclud, ci se completează reciproc.

Activitatea sa în cadrul Ligii Scriitorilor Români, în calitate de președinte al Filialei Iași – Nord-Est, confirmă aceeași vocație de organizator și promotor al vieții culturale.

„Țara Soarelui de la Miezul Nopții” este una dintre cele mai reușite apariții recente din literatura română de călătorie.

Cartea reușește să unească reportajul, memorialistica, eseul cultural și reflecția asupra condiției umane într-un discurs unitar și convingător.

Ilie Serediuc demonstrează că literatura de călătorie nu înseamnă numai descrierea unor locuri exotice, ci mai ales descoperirea omului prin întâlnirea cu alte civilizații. În paginile sale, Scandinavia devine un pretext pentru a vorbi despre muncă, demnitate, memorie, familie și identitate românească.

Prin echilibrul dintre document și emoție, dintre observația reportericească și sensibilitatea literară, autorul confirmă că este unul dintre cei mai valoroși reporteri-literați ai generației sale. Urmând, într-o manieră proprie, tradiția inaugurată de Geo Bogza, Ilie Serediuc oferă cititorului nu doar o carte despre Nordul Europei, ci o meditație asupra valorilor care apropie oamenii dincolo de granițe și de diferențe culturale.

Bibliografie selectivă

Serediuc, Ilie, Țara Soarelui de la Miezul Nopții, Editura PIM, Iași, 2025.

Lupu, Valeriu, „Cuvânt înainte”, în Țara Soarelui de la Miezul Nopții, Editura PIM, Iași, 2025.

Rusu-Bucica, Veronica, „Invitație”, în Țara Soarelui de la Miezul Nopții, Editura PIM, Iași, 2025.

Bogza, Geo, Cartea Oltului, Editura pentru Literatură.

Bogza, Geo, Țări de piatră, de foc și de pământ, Editura Minerva.

Vianu, Tudor, Arta prozatorilor români, Editura Minerva.

Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Fundația Regală pentru Literatură și Artă.

Simion, Eugen, Scriitori români de azi, Editura Cartea Românească.

Al.Florin Țene, Articole anterioare publicate despre cărțile și activitatea scriitorului Ilie Serediuc.