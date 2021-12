Mesajul președintelui Xi Jinping de Anul Nou

Stimați prieteni și colegi, doamnelor și domnilor,

Anul 2022 bate la ușă și cu acest prilej vă transmit de la Beijing cele mai bune urări.

Anul 2021, care se apropie de final a fost unul neobișnuit. Am avut parte de evenimente cu o semnificație importantă în istoria partidului și a țării. Urmărind „cele două obective centenare”, am intrat într-o nouă etapă de construcție multilaterală a țării socialiste moderne și înaintăm cu pași rapizi pe calea relansării națiunii chineze.

De la începutul și până la finalul anului, mulți compatrioți au lucrat asiduu terenurile agricole, la fel și cei din întreprinderi, cartiere sociale, școli, spitale, cazărmi militare sau institute de cercetare științifică. Toți au depus eforturi, iar roadele nu au întârziat să apară. În anul 2021, am văzut o Chină tenace și prosperă. China are un popor iubitor și respectuos și o dezvoltare tot mai evidentă zi de zi, iar cauza noastră se află în dezvoltare și este transmisă mai departe.

La data de 1 iulie, am aniversat cu grandoare centenarul Partidului Comunist Chinez (PCC). Aflat la tribuna din Piața Tiananmen, am fost cuprins de o mare emoție. De-a lungul timpului, în pofida multor dificultăți și pericole, PCC a condus poporul în atingerea țelului propus și a reușit să obțină realizări mari. Numai dacă muncim cu devotament, vom putea fi demni de istorie, de epocă și de poporul nostru.

La a șasea sesiune plenară a celei de-a 19-a legislaturi a Comitetului Central al PCC s-a adopat a treia rezoluție a partidului cu semnificații istorice. Realizările obținute în ultimii 100 de ani sunt lăudabile. Experiența acumulată este foarte valoroasă. De multe ori am vorbit despre „dialogul dintre președintele Mao Zedong și Huang Yanpei, într-o peșteră de argilă”. Numai dacă avem curaj să ne autodepășim, putem câștiga inițiativa epocii în care trăim. Relansarea națiunii chineze nu va putea fi realizată ușor, cu o bătaie de tobă. Trebuie să gândim pe termen lung, să ne pregătim pentru eventualele situații critice, să ne păstrăm forța și răbdarea, să avem în vedere aspectele generale și să pătrundem în profunzimea detaliilor.

O țară mare are propriile avantaje, dar și dificultăți. Mii și chiar zeci de mii de treburi ale țării sunt pentru mii și zeci de mii de familii. Am vizitat multe regiuni, unde am văzut și am ascultat mai multe păreri ale cetățenilor, care au fost utile și importante pentru mine. De fiecare dată când am pășit pragul caselor oamenilor simpli de la țară îi întrebam cu ce dificultăți se confruntă. Ce mi-au spus a rămas bine întipărit în mintea mea.

Grijile poporului sunt și ale mele, la fel și aspirațiile. Am plecat și eu de la țară și am experimentat sărăcia. În urma eforturilor depuse din generație în generație, cei care au trăiat în sărăcie au hrană și îmbrăcăminte, se bucură de servicii școlare, de locuințe și servicii medicale. Edificarea unei societăți cu nivel de trai decent și eliminarea sărăciei reprezintă angajamentul luat de partid față de popor, fiind totodată și o contribuție adusă lumii. Pentru ca oamenii să aibă o viață mai bună, nu ne putem mulțumi cu rezultatele actuale, ci mai avem de parcurs un drum lung.

Îmblânzirea Fluviului Galben este o aspirație milenară a diasporei chineze. În ultimii ani, am străbătut nouă provincii situate pe cursurile superior, mijlociu și inferior ale acestuia. Fluviul Galben și Fluviul Albastru sunt „fluvii mamă” ale națiunii chineze, lacul Qinghai, Râul Yaluzangbu, proiectul secolului de introducere a apei din sudul în nordul Chinei, ”harta verde” a fermei forestiere Saihanba, călătoria spre nord și reîntoarcerea în sud a elefanților asiatici din provincia Yunnan, migrația și creșterea antilopelor tibetane, toate acestea demonstrează că dacă omul nu înșală munții verzi, aceștia la rândul lor nu dezamăgesc omul.

Nu trebuie uitate multe alte momente, povești și vocea Chinei, din anul care tocmai se scurge. De la jurământul depus de tinerii chinezi, prin care au spus ca „partidul să aibă încredere că vor participa la edificarea unei țări puternice”, declarația „îmi dedic iubirea pură Chinei”, până la lansarea pe Marte a roverului „Zhurong”, a roverului „Xihe” pe Lună și a navetei spațiale „Tianhe” . De asemenea, de la performanțele de excepție obținute de sportivii chinezi la competițiile sportive internaționale, la unitatea și solidaritatea întregii națiuni în prevenirea și controlul epidemiei de COVID-19, ajutorul dat populației sinistrate și reconstruirea căminelor, până la angajarea neclintită a Armatei Populare de Eliberare și a poliției armate pentru apărarea patriei. Acestea sunt eforturi asidue depuse de eroii din popor, care împreună duc mai departe evoluția Chinei în noua eră.

Patria mamă este în permanență preocupată de prosperitatea și stabilitatea din Hong Kong și Macao. Numai dacă ne unim forțele și depunem eforturi comune, modelul „O țară, două sisteme” va putea funcționa stabil și pe termen lung. Realizarea unificării complete a patriei reprezintă năzuința comună a compatrioților de pe ambele maluri. Îmi doresc sincer ca întrega diasporă chineză să înainteze cot la cot și să creeze împreună un viitor mai bun pentru națiunea chineză.

În dialogurile cu liderii străini și responsabili ai organizațiilor internaționale, aceștia au apreciat în repetate rânduri efortul și contribuțiile Chinei în lupta antipandemică la nivel global. Până în prezent, China a oferit unui număr de peste 120 de țări și organizații internaționale două miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19. Doar prin cooperare strânsă și solidaritate, statele lumii pot scrie un nou capitol de formare a unei comunități umane cu destin comun.

În luna februarie vor avea loc la Beijing Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarnă. Participarea mai multor oameni la sporturile pe gheață și zăpadă coincide cu obiectivul Mișcării Olimpice. Vom depune toate eforturile pentru organizarea unui eveniment olimpic atractiv. Lumea are mari așteptări de la China, iar noi am făcut toate pregătirile necesare.

În curând Anul Nou bate la ușă. Cei trei taiconauți chinezi sunt în „deplasare” în spațiu, compatrioții rezidenți în străinătate muncesc mult în continuare, personalul din străinătate de la misiunile diplomatice și companiile chineze, numeroși studenți care studiază în alte țări continuă să își facă datoria. Toți își urmează visele și lucrează cu abnegație și devotament. Tuturor vă mulțumesc pentru munca depusă și vă transmit gânduri călduroase de Anul Nou!

Împreună pornim către un viitor mai bun! Urez prosperitate patriei și bunăstare poporului nostru!

Articol realizat de Radio China International și CCTV