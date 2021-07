Miliardarul Jeff Bezos a plecat marţi în prima călătorie supersonică la marginea spaţiului extraterestru

Marţi la ora 16.00 ora României, miliardarul Jeff Bezos, fondatorul grupului Amazon, a decolat spre spaţiu la bordul unei capsule New Sheperd, fabricată de compania sa, Blue Origin. Alături de el s-au aflat fratele său, Mark, o doamnă în vârstă de 82 ani, Wally Funk, care va deveni cea mai în vârstă persoană care a călătorit în spațiu, precum și primul client care a plătit pentru acest zbor – un olandez în vârstă de 18 ani, Oliver Daemen, devenit astfel cel mai tânăr astronaut din istorie.

Fondatorul Amazon a creat Blue Origin în anul 2000 pentru ca, «într-o bună zi, să poată construi mici aşezări spaţiale unde milioane de persoane ar putea să trăiască». Racheta New Shepard, creată de Blue Origin, „nu este decât începutul”, a declarat Bob Smith, directorul general al societăţii aerospaţiale. New Shepard a decolat în verticală și la 75 km altitudine s-a desprins o capsulă ce și-a continuat traiectoria pentru a depăşi o sută de kilometri altitudine, botezată linia lui Karman, considerată de convenţia internaţională drept debutul spaţiului. New Shepard este dotată cu un motor ce funcţionează cu hidrogen şi oxigen lichid, fără emisii de carbon. Odată ce a fost traversată linia spaţiului, capsula s-a separat de propulsorul său, pasagerii și-au putut detaşa centurile, au plutit și au putut observă curbura Pământului. Au petrecut câteva minute la o altitudine de 106 km, cu 6 km peste linia Karman.

A urmat apoi căderea liberă spre Terra. Frânarea a fost obţinută cu ajutorul a trei uriaşe paraşute şi al unor rachete cu propulsia inversată pentru a putea ateriza undeva într-o zonă deşertică din Texas. În total, voiajul a durat circa 11 minute. Blue Origin prevede alte două călătorii pentru acest an şi multe altele în 2022. Interesul este mare. Pentru actualul zbor au licitat 7.500 persoane din 150 de țări.