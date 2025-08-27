Ministerul Dezvoltării este la zi cu plățile facturilor pe PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 174.493.263,35 de lei pentru 283 de invetiții realizate prin componenta C5 – Valul renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Lucrările vizează creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

”Am decontat toate facturile depuse până în 20 iunie pentru investițiile finanțate din partea de împrumut al Planului Național de Redresare și Reziliență, iar pe partea de grant – cele depuse până la sfârșitul lunii iulie. Suntem la zi cu plățile pe acest program”, a declarat ministrul Cseke.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA, la link: https://www.mdlpa.ro/pages/plati.