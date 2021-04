Ministrul Barna Tánczos a prezentat oportunitățile de finanțare de anul acesta, din bugetul AFM și din PNRR

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos, alături de secretarul de stat pentru mediu, Ionuț Sorin Banciu și președintele AFM, Ștefan Toga, au avut miercuri o serie de întâlniri consecutive cu reprezentanții autorităților publice locale din România: Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România și Asociația Comunelor din România.

În cadrul întâlnirilor, ministrul le-a prezentat primarilor oportunitățile de finanțare pentru unitățile administrativ-teritoriale, din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu și, respectiv, din Planul Național de Redresare și Reziliență.

”Mă bucură interesul și deschiderea manifestate de autoritățile publice locale pentru atragerea de investiții în infrastructura de mediu și îi asigur pe primari că vor găsi în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, un partener de încredere, în implementarea tuturor proiectelor pe care le vor derula. Am dezvoltat, în acest an, programe noi, destinate nevoilor societății, atât la nivel național, dar mai ales la nivelul comunităților locale. Am propus și am primit acceptul primarilor să îi implicăm direct în redactarea ghidurilor de finanțare, pentru a utiliza cât mai eficient fondurile pe care le avem la dispoziție. Vrem astfel să reducem timpul consumat cu procedurile birocratice și să ne concentrăm mai mult pe implementare”, a declarat ministrul Barna Tánczos.