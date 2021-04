Parisul și Berlinul presează Bruxellesul să adopte rapid planurile naționale de relansare

Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, și ministrul german de Finanțe, Olaf Scholz au prezentat – la o conferință de presă comună la Paris – planurile de redresare a economiilor țărilor lor lovite de pandemia de Covid-19. Ministrul francez al Economiei a cerut Comisiei Europene să examineze cât mai rapid posibil planurile naționale de relansare post-pandemie ale țărilor membre ale Uniunii Europene, pentru a se putea trece rapid la acțiuni de refacere.

S-a aflat deja că 12 țări membre ale Uniunii Europene, între care Franța și Germania, își vor prezenta planurile naționale de relansare până la finele acestei săptămâni. Bruno Le Maire a cerut Comisiei Europene să le adopte rapid pentru ca banii alocați fiecărei țări să ajungă înainte de sfârșitul verii. „Noi, a spus ministrul francez, am fost foarte eficienți anul trecut în vederea adoptării principiului unui plan de relansare european în valoare de 750 miliarde de euro, sub impulsul Franței și al Germaniei. De atunci, am pierdut prea mult timp. Creșterea economică este în plin avânt în China, la fel în Statele Unite. Uniunea Europeană trebuie să rămână și ea în cursă”, a spus Bruno Le Maire.

Olof Scholz, ministrul german de Finanțe, a subliniat importanţa planurilor naționale de relansare actualmente în discuție, considerându-le „un nou element de pornire pentru cei 27″…”Depunem eforturi pentru ca Europa să iasă din actuala criză mai puternică decât înainte… Europa deschide acum un nou capitol orientat către viitor, către informatizare și neutralitatea carbon…Vrem să construim o Europă mai verde, care protejează clima și mediul înconjurător, creând locuri de muncă pentru viitor.Vrem o Europă mai robustă și mai bine echipată pentru gestionarea crizelor viitoare”, a subliniat Olaf Scholz la conferința de presă de la Paris, alături de omologul său francez.

Potrivit agenției Standard&Poor, aceste planuri de relansare ar putea duce la o creștere economică suplimentară de 4,1% în Uniunea Europeană dacă fondurile vor fi vărsate începând din această vară.



