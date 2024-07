Ministrul israelian de externe cere expulzarea Turciei din NATO: „A devenit un membru al axei răului, alături de Hamas”

Irina Andreea (www.b1tv.ro)

Ministrul de externe al Israelului a cerut luni expulzarea Turciei din NATO, după ce președintele Tayyip Erdogan a amenințat că țara sa ar putea intra în Israel, așa cum a intrat în Libia și Nagorno-Karabah în trecut.

Israel a cerut condamnarea Turciei și expulzarea acesteia din alianța regională

„În lumina amenințărilor președintelui turc Erdogan de a invada Israelul și a retoricii sale periculoase, ministrul de externe Israel Katz le-a instruit diplomaților… să se angajeze de urgență cu toți membrii NATO, cerând condamnarea Turciei și expulzarea acesteia din alianța regională”, a spus ministerul, citat de Reuters.

Erdogan, un critic înverșunat al războiului Israelului împotriva Hamas din Gaza, a declarat într-un discurs duminică: „Trebuie să fim foarte puternici pentru ca Israelul să nu poată face aceste lucruri ridicole Palestinei. Așa cum am intrat în Karabakh, așa cum am intrat în Libia, am putea face similar cu ei”.

Cu toate acestea, nu a precizat ce fel de intervenție a sugerat.

„Erdogan calcă pe urmele lui Saddam Hussein și amenință că va ataca Israelul. Ar trebui să-și amintească ce s-a întâmplat acolo și cum s-a terminat”, a spus Katz în declarație.

„A devenit un membru al axei răului, alături de Hamas”

„Turcia, care găzduiește sediul Hamas responsabil pentru atacurile teroriste împotriva Israelului, a devenit membru al axei răului iranian, alături de Hamas, Hezbollah și Houthii din Yemen”, a mai spus el.

Odinioară aliați regionali apropiați, relațiile dintre Israel și Turcia s-au deteriorat de mai bine de un deceniu.

Comerțul bilateral a rezistat multor furtuni diplomatice, ajungând la miliarde de dolari pe an, dar Turcia în această lună a declarat că va opri orice comerț bilateral cu Israel până când războiul se va termina și ajutorul va putea circula nestingherit în Gaza.