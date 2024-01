Ministrul Ștefan-Radu Oprea, “sabotat” de serviciile din Turism pe care ar trebui să le conducă

Avertismentul Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) precum că Ministrul Economiei Antreprenoriatului și Turiemului ( MEAT), Ștefan-Radu Oprea, riscă să gestioneze prima grevă a operatorilor din turism (https://curierulnational.ro/fptr-nu-dorim-că-ministrul-ștefan-radu-oprea-să-fie-nevoit-să-gestioneze-prima-greva-a-operatorilor-din-turism/) a scos la iveală un lucru extrem de grav. Fără să exagerez, actualul ministru este “sabotat”/dezinformat tocmai de oficialii serviciilor din Turism pe care, în mod legal, trebuie să-i conducă. Dovadă este declarația domnului Ștefan-Radu Oprea din cadrul emisiunii de miercuri dimineață de pe postul B1-TV . Redăm un pasaj important: “Ministrul Radu Oprea (PSD) a afirmat că, din informațiile pe care le are de la colegi, nu a primit nicio invitație la dialog din partea acestei federații, ba chiar aceasta a refuzat să se alăture unui consiliu consultativ din cadrul ministerului. În consecință, Oprea îi invită el pe reprezentanțîi federației la discuții.”

Aici, ministrul a căzut într-o capcană plasată tocmai de ”colegii” pe care i-a menționat, lucru care riscă să escaladeze conflictul cu operatorii din turism. Ce dovadă mai clară se poate oferi pentru dezinformare precum declarația publică a domniei sale?: ”Eu n-am înțeles asta ca pe o amenințare, ci ca pe o invitație la dialog, lucru pe care-l fac, mereu sunt deschis la dialog și îi invit să vorbim când doresc. Am citit anunțul lor și i-am rugat pe colegi, pentru că nu-mi aminteam să fi primit o invitație din partea lor pe care să n-o fi onorat, și n-am găsit această invitație. Încă scotocim.”

Cum adică “ încă scotocim”? Înseamnă că recunoaște că acele “informații oferite pe care le are de la colegi” trebuiau verificate în baza prerogativelor pe care le are. Toate punctele “fierbinți” ridicate de protestatari au fost semnalate constant prin adrese oficiale. Este de ajuns să ceară subordonaților, cu atribuții din Minister, aceste documente. Ele au număr de înregistrare și, mult mai important, asumate de către Federația Patronatelor din Turismul Românesc, singura structură patronală reprezentativă național la nivel de sector de activitate, prin decizie a Instanței, și care, în scurt timp, va demara procedurile pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă pentru Turism alături de partenerii sindicali.

Ministrul trebuia să fie informat de către oficialii direcțiilor pe care, în mod normal, trebuie să-i aibă sub controlul său. Este grav că aceștia nu i-au spus că sunt la curent cu cele reclamate de FPTR precum: reorganizarea autorității publice centrale în domeniul turismului;

modificarea și completarea actualei legislații primare și secundare în vederea relansării turismului;

revizuirea Ordinelor de ministru pentru constituirea:

– Consiliului Consultativ al Turismului,

– Consiliului de Brand Turistic Național,

– Comisiei de avizare a Organizațiilor de Management al Destinației;

Până să facă aceste afirmații categorice, care mai mult au întărâtat operatorii din turism, reprezentați legal de FPTR, ministrul trebuia să verifice “informațiile colegilor”. Spun aceasta deoarece “colegii” au prezentat un adevăr trunchiat și asumat de domnul Oprea, și anume : “ba chiar acesta a refuzat să se alăture unui Consiliu Consultativ din cadrul ministerului”. Oare aceștia nu i-au prezentat Adresa FPTR Nț.1899/17.05.2023 prin care se prezentau motivele pentru care singura Federație reprezentativă național la nivelul sectorului Turism, FPTR, nu participa la amintitul Consiliu Consultativ?. Citez motivele invocate în documentul menționat care trebuiau să fie pe masa actualului ministru:

”Conducerea FPTR a ajuns la concluzia că în ultimele luni activitatea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului a fost total nesatisfăcătoare, devenind un impediment în activitatea operatorilor economici din turism.

– Majoritatea structurilor asociative au refuzat să mai participe la simularea de ședințe lunare, organizate de Secretarul de Stat, doamna Tudorița Lungu, deoarece de fiecare dată s-a refuzat discutarea problemelor grave din turismul românesc, ședințele devenind o pierdere de timp și o acțiune total ineficientă, bifată de conducerea MAT doar pentru a mima consultările cu mediul privat.

– Nu s-a ținut cont de propunerile investitorilor în turism și a organizațiilor patronale așa cum sunt definite la Art.1, pct. 13 din Legea 367/2022. Au fost luate în considerare, cu prioritate, propunerile unor grupuri de interese, susținute și de unii salariați ai direcției de specialitate, care nu contribuie nici cu 5% la veniturile încasate din turism, având investițîi care tind spre 0, dar sunt foarte vocali și încă influenți (de pe vremea USR-ului). Astfel, deciziile finale ale conducerii MAT cu privire la domeniul turismului nu soluționează problemele grave ridicate de investitorii și angajatorii importanți din turism.

– Proiectul Ordinului nu a fost asumat prin semnătură de cei care l-au întocmit (copy-paste 80%) și nici de conducerea Direcției Generale Turism sau de doamna Secretar de Stat, Tudorița Lungu. Probabil din acest motiv a fost refuzat să fie semnat de domnul ministru și a fost găsită soluția să fie semnat de secretarul de stat, domnul Cătălin Canciu.

Considerăm că actuala formă a Ordinului privind organizarea Consiliului Consultativ al Turismului este în mare parte preluată din propunerea grupului de interese format din asociații profesionale și ONG-uri, propunere care a fost depusă la direcția de specialitate a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului. Cele prezentate anterior întăresc faptul că singura soluție este reorganizarea Autorității Centrale pentru Turism și de aceea am întreprins demersuri prin Confederația patronală UGIR, care a transmis solicitarea noastră către președinții partidelor din Coaliția de Guvernare conform Anexei atașate. În cazul în care mediul privat va reuși să convingă Coaliția de Guvernare cu privire la necesitatea absolută a reorganizării Autorității Centrale pentru Turism, una din primele măsuri propuse noului ministru, care sperăm să aibă în subordine o Autoritate Națională Pentru Turism, va fi ANULAREA ACESTUI ORDIN și modificarea Ordinului privind constituirea Consiliului de Brand Turistic Național, care până în prezent și-a dovedit ineficiența. De asemenea, suntem convinși că experții Coaliției de Guvernare vor recunoaște și vor ține cont de faptul că nu se poate sprijini mediul de afaceri în vederea relansării turismului, dacă în continuare vor fi păstrați în funcție aceiași salariați care au ca singur scop menținerea birocrației și a legislației învechite. “

Ministrul Ștefan-Radu Oprea nu remarcă afirmația din documentul oficial al FPTR? : “Considerăm că actuala formă a Ordinului privind organizarea Consiliului Consultativ al Turismului este în mare parte preluată din propunerea grupului de interese format din asociații profesionale și ONG-uri, propunere care a fost depusă la direcția de specialitate a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului “.

Iată motivele pentru care ministrul Ștefan- Radu Oprea a căzut într-o capcană a celor din serviciile de conducere a Turismului. Până la dialogul anunțat cu FPTR ar fi necesare clarificări și măsuri interne pentru o informare corectă.

În baza cărui act normativ ministrul Economiei Antreprenoriatului și Turismului a mandatat în calitate de coordonator al Organizațiilor de Management al Destinației locale și centrale pe un membru al Consiliului Consultativ?