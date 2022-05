MIPE deschide un nou apel PNRR pentru finanțarea rutelor turistice/culturale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat, marţi, un nou apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Componenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Astfel, potențialii beneficiari pot depune, într-un interval de 20 zile, propuneri de obiective care să facă parte din cele 12 rute menționate în Investiția 1 – Componenta 11 din PNRR. Informații despre noul apel de proiecte, aici: https://bit.ly/3s7c1Yg.

Reamintim faptul că pentru implementarea Investiției 1 – Componenta 11 din PNRR a fost derulat un prim apel în perioada 25 februarie – 20 martie 2022, în urma căruia s-a constatat necesitatea deschiderii unui nou apel în vederea ocupării locurilor rămase disponibile în cadrul rutelor turistice/culturale, respectiv pentru ca reprezentativitatea obiectivelor în cadrul celor 12 rute turistice/culturale să fie cât mai mare și la nivel național.

„Patrimoniul cultural al României este o valoare a noastră, a tuturor, care trebuie valorificat pentru a crea locuri de muncă, mai ales în zonele rurale. Mulțumesc celor care au muncit și au pregătit proiecte. Sper că prin acest apel nou să avem și mai multe propuneri de obiective pentru restaurarea castrelor romane și ale culelor, și pentru promovarea mănăstirilor, cetăților, castelelor și satelor tradiționale, și a altor obiective de pe cele 12 rute importante pentru promovarea turismului cultural în România”, a declarat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Informații detaliate despre situația obiectivelor selectate și a celor neselectate, în urma primului apel*:

Nr.crt. Rută Țintă obiective

Promovare Țintă obiective

Restaurare Realizat în urma Apelului 1

Promovare Realizat în urma Apelului 1

Restaurare Rămas de ocupat în urma Apelului 1 Promovare Rămas de ocupat în urma Apelului 1 Restaurare 1 Ruta castelelor 30 5 14 5 16 0 2 Ruta curiilor din zona Transilvaniei 25 5 8 5 17 0 3 Ruta culelor 15 5 6 4 9 1 4 Traseul gastronomiei tradiționale românești 30 – 28 – 2 – 5 Ruta bisericilor fortificate 20 – 10 – 10 – 6 Ruta bisericilor de lemn 30 10 28 10 2 0 7 Ruta mănăstirilor din zona Moldovei 30 5 8 5 22 0 8 Ruta Sfântul Ladislau pe teritorilul României 20 5 13 5 7 0 9 Traseul Castrelor Romane 20 5 13 3 7 2 10 Ruta cetăților 30 5 18 5 12 0 11 Refacerea peisajului cultural din Delta Dunării în vederea creșterii atractivității zonei. 30 30 36 36 0 0 12 Ruta satelor cu arhitectură tradițională 20* * 16 * 4 *

* Prin „obiectiv” se înțelege sat sau comună. Pentru restaurare vor fi finanțate câte 8 gospodării tradiționale localizate în fiecare sat/comună calificat în vederea promovării.

Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură PNRR are o alocare de 103,53 milioane euro. Obiectivul acestei investiții este de a crește atractivitatea destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică. Astfel, este acordat sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute turistice/culturale, și pentru modernizarea/reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă.

Cel puțin 225 de situri vor fi incluse în cele 12 rute turistice/culturale, acestea vor fi alese pe baza cartografierii și vor fi poziționate în zone strategice, pentru a atrage atât turiștii români, cât și pe cei străini pe baza acestor rute. Turismul cultural este un produs turistic de top în ceea ce privește călătoriile internaționale, iar prin acest program se dorește dezvoltarea României din această perspectivă, prin creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice, dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea și diversificarea ofertei turistice prin valorificarea patrimoniului cultural și natural, respectiv creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice.

Reamintim faptul că Planul Național de Redresare și Reziliență are un buget total de 29,2 miliarde euro, din care 14,2 miliarde euro sub formă de granturi și 14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi. Pentru implementarea Planului, România a încasat două tranșe de prefinanțare în valoare de 3,79 miliarde euro: o transă în valoare de 1,85 miliarde euro aferentă componentei de granturi, respectiv 1,94 miliarde euro din componenta de împrumut.

PNRR se bazează pe șase piloni, astfel încât să acopere nevoile României și să urmărească concomitent prioritățile Uniunii Europene, respectiv: tranziția verde, transformare digitală, creștere inteligentă, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliența și politici pentru generația următoare. Planul include măsuri privind transportul durabil, educația, sănătatea, renovarea clădirilor și digitalizarea administrației publice.