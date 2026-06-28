Miracol printre dărâmături: un băiat de 11 ani a fost găsit în viaţă la trei zile după seismele din Venezuela

La 72 de ore după cele două cutremure devastatoare, preşedintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a anunţat salvarea unui copil de 11 ani, informează AFP.
Un băieţel a supravieţuit în mod miraculos şi a fost scos în viaţă din dărâmăturile din nordul ţării. „Acum câteva minute, un băiat de 11 ani a fost salvat în viaţă în Caraballeda. În acest moment, fiecare viaţă este o sursă de speranţă pentru Venezuela”, a scris aseară târziu pe X preşedinta interimară Delcy Rodriguez, ataşând la mesajul său o înregistrare video a salvării.
50.000 de dispăruți
Cutremurele cu magnitudinea de 7,2 şi 7,5 care au lovit miercuri nordul statului au lăsat o scenă devastatoare, nenumărate clădiri prăbuşindu-se, în special în La Guaira. Numărul morţilor a crescut la 1.430 sâmbătă, a anunţat preşedintele Adunării Naţionale, Jorge Rodriguez. Rodriguez, fratele lui Delcy Rodriguez, a raportat 3.238 de răniţi.
La Geneva, şeful departamentului de ajutor umanitar al ONU, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt dispărute. Prin urmare, se aşteaptă ca numărul victimelor să „crească considerabil”, în contextul „unei operaţiuni de salvare extrem de complexe”.
VENEZUELA – Venele lui Elias Zugravul (d.c.). Am fost zugrav între anii 1996-2009.
VÎNTUL – Vîna lui Tișbitul (d.c. prezent-continuu). 0-2300 km/h. Uragane/taifunuri
CARACAS – Carul-casă al Lui Hristos și Tișbitul (d.c. 1978 – 2004 – r.s.m.)
26-04-1986. 2+6+4+1+9+8+6=36 CASA RAIULUI + ILIE TIȘBITUL
24-06-2026. cutremure Venezuela. Ziua 26 cu anul ’26. 40 de ani. House of Heaven + Jesus Christ and Elijah Tishbite; House of Heaven + Elijah Tishbite
24 IISUS HRISTOS+ILIE TIȘBITUL, ELIAS TISBITA, Anul 2004.
În interiorul Casei Raiului am cele nouă cete îngerești, cele patru elemente, cele patru anotimpuri (Antonio Vivaldi pt. autentificare), toate galaxiile, găurile negre din Cosmos, organele interne și externe ale oamenilor etc.
Anul 2026. 2×6=12 ELIAS TISBITA. 20-2-6=12 ELIAS TISBITA; 26 House of Heaven + Jesus Christ; La casa del cielo + Jesus Cristo; Casa del Paradiso + Elia Tisbita. CONFLICT din cauză că scadeti Casa Raiului.