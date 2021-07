Mister, suspans și emoție: Neidentificat, din 6 august în cinematografe

Premiera națională în competiția oficială TIFF –

Neidentificat, cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Apetri, intră în cinematografele din România din 6 august, distribuit de Transilvania Film, se arată într-un comunicat de presă. O co-producţie România-Cehia-Letonia, filmul vorbește despre alegeri definitorii care pornesc de la dorinţe ascunse şi conflicte interne, explorând cu mult tact și intensitate peisajul interior al minţii şi sufletului uman. Trailer: [https://bit.ly/Neidentificat

Pelicula a avut premiera mondială în cadrul celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Film de la Varșovia unde, actorii principali, Bogdan Farcaș și Dragoș Dumitru, au primit Premiul Special al Juriului. Din distribuție mai fac parte Vasile Muraru, Emanuel Pârvu, Olimpia Mălai, Ana Popescu, Andrei Aradits, Kira Hagi, Ion Bechet. Pentru Bogdan Farcaș, actor al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, este primul rol principal într-un film românesc de lungmetraj, deși are peste 20 de apariții în filme internaționale, colaborând cu regizori precum Fredrik Bond (The Necessary Death Of Charlie Countryman, unde a jucat alături de Shia LaBeouf), Keoni Waxman, Scott Z. Burns, William Kaufman, Po-Chih-Leong.

Bogdan Farcaș și Dragoș Dumitru în Neidentificat

În timp ce traversează o perioadă dificilă în viața personală, polițistul Florin Iespas (Bogdan Farcaș) devine obsedat de un posibil caz de incendiere, rămas nerezolvat, în urma căruia au rezultat două victime. Convins că Bănel (Dragoș Dumitru), un tânăr de etnie rromă, este implicat în tragedie, încearcă să construiască un caz împotriva lui, jucându-se deloc discret cu limita dintre etica profesională și abuzul de putere. Lucrurile iau însă o turnură neașteptată, atunci când mai multe detalii din viața lui Florin ies la iveală.

„În ciuda filonului polițist, Neidentificat ni se dezvăluie, treptat, ca un film subiectiv, introspectiv, introvertit, îndreptat decisiv înspre interior, și nu înspre exterior. Este eminamente o poveste despre spațiul sufletesc uman, despre alegerile care izvorăsc din dorințe ascunse și conflicte lăuntrice, mândrie, patimi, taine, ego, vise neîmplinite și demoni interiori. Filmul vorbește despre balansul emoțional dinăuntrul fiecărei persoane, echilibru care este cu mult mai fragil decât ni-l imaginam și care are nevoie doar de o mică implozie internă pentru a duce la un dezechilibru sufletesc profund și o explozie externă cu consecințe devastatoare.”, a declarat Bogdan Apetri.

„Ca pentru orice regizor, cel mai așteptat moment este contactul filmului cu publicul pentru care a fost făcut – în acest caz, publicul din România. Așadar, mă bucur foarte mult că, după aproape un an de la premiera internațională, filmul va avea premiera la TIFF Cluj, iar apoi imediat, practic fără pauză, în București și în alte orașe din țară.”, adaugă regizorul.

Neidentificat va avea premiera națională, în prezența echipei, pe 26 iulie în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). Tema competiției de anul acesta se concentrează în jurul temei „Despre dragoste și alți demoni”, iar juriul care va decide câștigătorul trofeului este format din scenaristul și scriitorul mexican Guillermo Arriaga (Amores perros, 21 Grams, Babel, The Three Burials of Melquiades Estrada), directorul executiv Israel Film Fund și fondatorul Belfilms Katriel Schory, regizorul și producătorul american Scott Coffey (Ellie Parker, Adult World, Mullholland Drive) și actrița Maria Popistașu (Întregalde, Marți, după Crăciun, Legături bolnăvicioase).

Premiera de gală va avea loc pe 3 august, la AFI Cinema City din București, iar din 6 august va intra în cinematografele din toată țara.

Născut la Piatra Neamţ, Bogdan Apetri locuieşte în prezent la New York, unde predă regie de film la Universitatea Columbia. Este cunoscut publicului cinefil pentru lungmetrajul Periferic / Outbound (cu Ana Ularu, Andi Vasluianu, Ioana Flora, Mimi Brănescu), premiat în numeroase festivaluri internaționale (Locarno IFF, Vienna IFF, Warsaw IFF, Salonic IFF).