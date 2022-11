Moscova își amplasează rachete supersonice la o bază din Belarus

Kremlinul și-a instalat deja avioane MiG-31 și rachete Kinjal la o bază din Belarus, demers interpretat de Ministerul britanic al Apărării drept un ”mesaj adresat Occidentului”. Concret, Moscova a amplasat în Belarus două avioane de vânătoare MiG-31K, versiunea cea mai modernă a unui avion dezvoltat în anii 1970 pentru interceptarea țintelor cu viteză mare. Capabil să zboare cu 3200 km la oră, acest aparat cu două locuri este – atunci când are la bord o rachetă supersonică Kinjal – vectorul ideal pentru a lovi oricare capitală europeană în doar câteva minute, inclusiv cu un cap nuclear. Racheta Kinjal, care poate depăși 11.000 km la oră, este astăzi imposibil să o interceptezi. A nu se uita faptul că forțele aerospațiale ruse (VKS) dispun deja din luna august de o pereche de avioane MiG-31K și rachete Kinjal la Kaliningrad, enclava rusă de la porțile teritoriului european. Amplasarea de astfel de arme și în Belarus, spun surse militare britanice, are, în esență o ”valoare simbolică pentru Kremlin, dornic să marcheze cooperarea solidă pe care o are cu aliatul Belarus”, al cărui teritoriu servește ca bază logistică și în cazul războiului din Ucraina. Reține atenția analiza Ministerului britanic al Apărării în care, dezvăluind vulnerabilitatea armelor amplasate mai demult în Belarus pentru a le utiliza la atacuri contra Ucrainei (stoc slab de rachete Kinjal, rachete de croazieră sau bombe și echipamente de artilerie ”rustice”), ajunge la concluzia că noile desfășurări de armament sunt, într-adevăr, doar ”un nou mesaj adresat Vestului”. Aducerea avioanelor MiG-31K are loc în cadrul creării unui grup militar regional comun cu Minskul în vederea întăririi frontierelor în fața europenilor și a NATO.

