Municipiul Tulcea dispune de o sală polivalentă la standarde europene

Ministrul Cseke Attila a participat la inaugurarea Sălii Polivalente din municipiul Tulcea, obiectiv finanțat de Ministerul Dezvoltării.

”Mai mult decât o investiție în infrastructură, acest obiectiv constituie o investiție în oameni, în performanță și în viitorul municipiului Tulcea – un spațiu în care sportul, cultura și comunitatea se vor întâlni pentru a crea noi oportunități și noi performanțe. Sportul este și va rămâne, cu infrastructura adecvată, o alternativă de petrecere a timpului liber pentru tinerii de azi”, a subliniat ministrul dezvoltării.

În ultimii 5 ani, Ministerul Dezvoltării a finanțat 5 săli sportive polivalente, în Pitești, Oradea, Bistrița, Turda și cea din Tulcea, iar alte 5 investiții sunt, în prezent, în execuție la Suceava, Constanța, Brașov, Slobozia și Slatina.

Obiectivul dispune de un spațiu multifuncțional, realizat la cele mai înalte standarde, și va reprezenta un reper pentru desfășurarea activităților sportive, culturale, educaționale și sociale, fiind pregătit să găzduiască atât competiții și evenimente naționale și internaționale, cât și manifestări dedicate comunității locale.

Cu o suprafață construită desfășurată de 15.125,90 mp și o capacitate de 4.447 de locuri, obiectivul dispune de facilități moderne, precum sală de antrenament pentru handbal, vestiare pentru echipe și oficiali, parcare subterană cu 78 de de locuri, spații dedicate reprezentanților mass-media.

Ministerul Dezvoltării a asigurat finanțarea proiectului cu peste 187 de milioane de lei.