Muzeul Luvru intensifică securitatea după jaful bijuteriilor coroanei

Muzeul Luvru din Paris a anunțat miercuri implementarea unui nou plan de securitate, după jaful spectaculos al bijuteriilor coroanei, evaluat la 88 de milioane de euro (102 milioane de dolari).

Directorul muzeului, Laurence des Cars, a declarat că vor fi instalate camere de supraveghere și sisteme anti-efracție, ca parte dintr-un pachet de peste 20 de măsuri de urgență pentru consolidarea securității.

Noi camere și sisteme anti-efracție

Camerele de supraveghere, aproximativ 100 la număr, vor fi funcționale până la sfârșitul anului viitor, iar sistemele anti-efracție vor începe să fie instalate în termen de două săptămâni. Acestea vor împiedica intrușii să se apropie de clădirile muzeului, asigurând „protecția completă a împrejurimilor muzeului”, conform declarațiilor directorului.

Detalii despre jaful din Galeria Apollo

În ziua jafului, pe 19 octombrie, hoții au intrat printr-o fereastră folosind un lift de marfă, reușind să sustragă bijuteriile în mai puțin de 8 minute. Vitrinele din Galeria Apollo, concepute pentru atacuri interne, au rezistat surprinzător de bine la tăieturile cu discuri electrice pentru beton folosite de hoți. „Este o metodă care nu fusese deloc anticipată în 2019”, a explicat des Cars, potrivit France 24.

Planul „Noua Renaștere a Luvrului”

Îmbunătățirea securității este parte a planului de modernizare „Noua Renaștere a Luvrului”, cu un buget estimat de 800 de milioane de euro, care vizează:

modernizarea infrastructurii,

reducerea aglomerării de vizitatori,

dotarea Mona Lisei cu o galerie dedicată până în 2031.

Pentru a gestiona turismul de masă, muzeul limitează numărul zilnic de vizitatori la 30.000 și a închis temporar unele birouri și galerii fragile din punct de vedere structural.

Securitatea, prioritate absolută

Des Cars a subliniat că modernizarea echipamentelor este esențială, deoarece sistemele instalate în anii 1980 sunt acum depășite tehnologic. Creșterea securității, alături de infrastructură modernizată, rămâne prioritatea principală pentru protejarea patrimoniului cultural și a vizitatorilor.