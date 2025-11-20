Extern

Muzeul Luvru intensifică securitatea după jaful bijuteriilor coroanei

Mariana Butnariu
Autor Mariana Butnariu
Un ofițer de poliție antirevoltă francez CRS patrulează lângă Piramida de sticlă a Muzeului Luvru din Paris, Franța

Muzeul Luvru din Paris a anunțat miercuri implementarea unui nou plan de securitate, după jaful spectaculos al bijuteriilor coroanei, evaluat la 88 de milioane de euro (102 milioane de dolari).

Directorul muzeului, Laurence des Cars, a declarat că vor fi instalate camere de supraveghere și sisteme anti-efracție, ca parte dintr-un pachet de peste 20 de măsuri de urgență pentru consolidarea securității.

Noi camere și sisteme anti-efracție

Camerele de supraveghere, aproximativ 100 la număr, vor fi funcționale până la sfârșitul anului viitor, iar sistemele anti-efracție vor începe să fie instalate în termen de două săptămâni. Acestea vor împiedica intrușii să se apropie de clădirile muzeului, asigurând „protecția completă a împrejurimilor muzeului”, conform declarațiilor directorului.

Detalii despre jaful din Galeria Apollo

În ziua jafului, pe 19 octombrie, hoții au intrat printr-o fereastră folosind un lift de marfă, reușind să sustragă bijuteriile în mai puțin de 8 minute. Vitrinele din Galeria Apollo, concepute pentru atacuri interne, au rezistat surprinzător de bine la tăieturile cu discuri electrice pentru beton folosite de hoți. „Este o metodă care nu fusese deloc anticipată în 2019”, a explicat des Cars, potrivit France 24.

Planul „Noua Renaștere a Luvrului”

Îmbunătățirea securității este parte a planului de modernizare „Noua Renaștere a Luvrului”, cu un buget estimat de 800 de milioane de euro, care vizează:

  • modernizarea infrastructurii,
  • reducerea aglomerării de vizitatori,
  • dotarea Mona Lisei cu o galerie dedicată până în 2031.

Pentru a gestiona turismul de masă, muzeul limitează numărul zilnic de vizitatori la 30.000 și a închis temporar unele birouri și galerii fragile din punct de vedere structural.

Securitatea, prioritate absolută

Des Cars a subliniat că modernizarea echipamentelor este esențială, deoarece sistemele instalate în anii 1980 sunt acum depășite tehnologic. Creșterea securității, alături de infrastructură modernizată, rămâne prioritatea principală pentru protejarea patrimoniului cultural și a vizitatorilor.

Distribuie articolul
Articolul anterior ANAF deschide acțiune în instanță la Tribunalul Sibiu împotriva fostului președinte al României
Articolul următor Bucureștiul, insuficient pregătit și foarte vulnerabil la cutremur
Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Ministrul Energiei: Trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România
Companii Energie
Mihai Fotino – un nume de actor la indigo
Cultură și Educație
Legea privind plata pensiilor private, declarată neconstituțională de CCR
Actualitate

Citește și