Nicolae Ciucă a anunțat noile măsuri în energie: „Vor fi aplicate timp de un an de zile”

Vladimir Ionescu (b1tv.ro)

Premierul Nicolae Ciucă a prezentat, joi, noul pachet de măsuri menite să protejeze populația și mediul de afaceri de efectele creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale.

„Nu cu mult timp în urmă am încheiat reuniunea Comitetului interministerial pentru energie. Am decis noile măsuri de protejare a populației și economiei de efectele creșterii prețurilor la energie și gaze naturale. Aceste măsuri vor fi aplicate timp de un an de zile, vor garanta predictibilitatea și stabilitatea de care cetățenii și mediul de afaceri au nevoie”, a spus premierul.

„La electricitate, pentru clienții casnici, am stabilit următoarele: introducerea unui tarif social de 0,68 lei/kW cu TVA inclus pentru gospodăriile cu un consum lunar până în 100 de kW. Sunt peste 4 milioane gospodării care se încadrează la acest tip de consum. Alte patru milioane de gospodării care au un consum lunar de energie electrică între 100 și 300 de kW vor beneficia de tariful de 0,8 lei pe kW cu TVA inclus. Impactul acestui pachet de sprijin este estimat la 3,62 miliarde lei. Pentru clienții non-casnici, IMM-uri, micro, mici și mijlocii, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, lăcașuri de cult, primării, universități, ONG-uri, precum și alte astfel de instituții, va fi un tarif unic de 1 leu per KW, de asemenea, cu TVA inclus. Impactul estimat pentru măsurile de sprijin al acestor categorii de beneficiari este de 5,54 miliarde lei. Pentru marii consumatori de energie se vor aplica scheme de ajutor de stat care vor asigura reducerea costului cu până la 20%. În total, impactul estimat al măsurilor de sprijin pentru consumatorii casnici și non-casnici este, pentru electricitate, în valoare de 9,16 miliarde lei, până la sfârșitul acestui an”, a continuat Nicolae Ciucă.

Oficialul a prezentat și măsurile pentru sectorul gazelor naturale.

„La gaze naturale, clienții casnici care vor avea un consum anual de până la 1.200 de metri cubi vor beneficia de un tarif de 0,31 lei per kW. Impact estimat, 2,8 miliarde lei, până la sfârșitul anului. Pentru consumatorii non-casnici, costul gazului natural va fi de 0,37 lei per kW, și aici ne referim la IMM-uri, micro, mici și mijlocii, instituții publice, spitale, școli, grădinițe, lăcașuri de cult, primării, universități, ONG-uri și, de asemenea, instituții similare, excluzând marii consumatori care vor beneficia de scheme separate. Impact estimat, 2,5 miliarde lei, până la sfârșitul anului. Total impact estimat pentru măsurile de sprijin pentru plata facturilor la gaze naturale este de 5,3 miliarde lei”, a adăugat Nicolae Ciucă.