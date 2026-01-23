Nicușor Dan: Statele Unite reprezintă un partener strategic esențial pentru securitatea României

Statele Unite ale Americii reprezintă pentru România un partener strategic esențial pentru securitatea țării și acționăm în consecință, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, după Consiliul European informal de la Bruxelles.

„Din fericire, în acest Consiliu, această opinie a fost împărtășită de foarte multe din țările Uniunii. Evident că ultima perioadă au existat turbulențe sau discontinuități în această relație transatlantică, însă există suficiente rațiuni pentru ca ea să continue și bineînțeles că, așa cum am spus de mai multe ori, dialogul este extrem de important“, a completat șeful statului.

România este solidară cu Danemarca și Groenlanda

El a adăugat că România este solidară cu Danemarca și Groenlanda și la această poziție o obligă inclusiv tratatul Uniunii Europene.

„Este obligație de solidaritate între țările Uniunii. Ce am încercat eu să fac, pentru că a fost emoție evidentă în momentul ăla, a fost să mă refer la pasul doi sau pasul trei, în sensul că am încercat să anticipez ce se poate întâmpla dacă fiecare dintre părțile acestei alianțe escaladează și să spun că e mai bine să revenim la dialog. Și, din fericire, zilele următoare mi-au dat dreptate, s-a revenit la dialog și în momentul ăsta putem să vorbim de o abordare constructivă de toate părțile“, a arătat președintele.