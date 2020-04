Noi modificari privind zilele libere platite ale salariatilor care apartin unui cult religios

In data de 03 Aprilie 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 280, Legea nr. 37/2020 care completeaza art. 139 din Codul Muncii si art. 94 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

Astfel, la art. 139 din Codul Muncii se introduce alineatul (21) privind acordarea zilelor libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, salariatilor care apartin unui cult religios legal, crestin, in functie de data la care sunt celebrate de acel cult.

De asemenea, se introduce un nou alineat, respectiv alineatul (31) care prevede ca „salariatii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Rusalii, atat la datele stabilite pentru cultul religios legal, crestin, de care apartin, cat si pentru alt cult crestin, vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator.”

Conform expunerii de motive anexate propunerii legislative pentru modificarea Codului Muncii, unul dintre importantele argumente a fost faptul ca, desi Craciunul este sarbatorit la aceeasi data calendaristica pentru religiile crestine, pentru sarbatorirea Pastelui si a Rusaliilor, anual, pot exista date diferite, nefiind stabilita o data fixa.

Prin urmare, numerosi angajatori si-au pus problema aplicarii prevederilor Codului Muncii coroborate cu cele ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor („Legea nr. 489/2006”), astfel incat salariatii sa poata beneficia de zile legale libere potrivit religiei sau cultului caruia ii apartin, dar totodata sa nu perturbe activitatea angajatorului.

„Astfel, modificarea ofera angajatilor apartinand mai multor culte crestine care sarbatoresc in date diferite Pastele si Rusaliile, posibilitatea acordarii a 10 zile de sarbatoare insumate, urmand ca cinci zile sa fie recuperate conform programului stabilit de angajator”, subliniaza Mircea-Catalin Roman, Senior Associate Noerr.

Prin urmare, in ipoteza in care un salariat sustine ca are o alta confesiune religioasa decat cea ortodoxa si vrea sa beneficieze de zilele libere legale la care are dreptul, acesta va depune doar dovada apartenentei sale confesionale si a realitatii sarbatorii religioase, in cazul i solicita acest lucru de catre angajator.

O astfel de dovada este reprezentata de un atestat din partea cultului caruia persoana respectiva ii apartine, lista cultelor recunoscute in Romania fiind anexata Legii nr. 489/2006.