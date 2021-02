“Noroc bun!”, ne revedem peste trei luni

Cam acesta este mesajul transmis minerilor protestatari. S-a găsit soluția temporară pentru achitarea unei părți din salariile restante. Este bine că guvernul s-a mișcat repede în intenția de a detensiona situația de la Complexul Energetic Hunedoara. Ieri, în Comisia de Dialog Social de la Ministerul Muncii a fost avizată favorabil Hotărârea Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1850/2006. “Prin Proiectul de act normativ se dispune și modificarea Anexei nr. 1 la normele metodologice (pe care o prezentăm în facsimil), în sensul eliminării, dintre documentele prevăzute în Cererea pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, a copiei de pe hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura ridicării parțiale sau totale a dreptului de administrare a angajatorului în stare de insolvență”- se arată în Nota de fundamentare a amintitei Hotărâri de guvern. Acest act normativ se aplică tuturor societăților comerciale aflate în dificultate financiară și face referire la drepturile salariale pe o perioadă de trei luni. Societățile din minerit se încadrează și ele precum Complexul Energetic Hunedoara. Astfel se mai pot calma spiritele încinse. Oare? Este vorba de trei luni, nu de viitor, lucru care contează. Restul nu reprezintă altceva decât un pansament temporar care nu poate vindeca o infecție veche, mult prea veche, care a “erupt “ virulent de câteva ori. Au fost pansamente peste pansamente și acelea schimbate cu mare întârziere. Guvernul nu se așteaptă la o escaladare a situației, dar oferă doar calmante locale. “Sunt foarte mulți politicieni care profită, așa cum au profitat și alți politicieni, tot din aceeași categorie în ultimii ani de pe urma acestei categorii sociale. Țineți minte ce s-a întâmplat în anii ’90. Eu vreau să spun atât românilor și bucureștenilor – că nu voi permite niciodată, în România, în mandatul meu, ce s-a întâmplat în mandatele lui Iliescu și al altor socialiști. Nicio mineriadă nu se va întâmpla în acest mandat”, a declarat primul ministru Florin Cîțu, preluat de B1 TV. Mult mai realist și mai pragmatic este ministrul Energiei, Virgil Popescu, care afirmă, citat de presă, că este nevoie de o soluție pe termen lung pentru Complexul Energetic Hunedoara, aflat în insolvenţă din anul 2019 și care are, pe lângă datorii mari către terți, de returnat și un ajutor de stat despre care organismele europene a constatat că au fost acordat ilegal. Totodată, ministrul a dat asigurări că minerii își vor primi salariile restante mai devreme de 26 februarie. Așa și este. Sunt rezolvate 3 luni dar, în viitor, ce se întâmplă? Este nevoie de o soluție pe termen lung, cum puncta ministrul. Care este? Nu avem aceste date. Probabil că există și nu se știe nimic despre un plan real de restructurare și de eficientizare a sectorului minier. Aici este marea problemă și ea trebuie tratată cu celeritate. Altfel, ajungem de unde am plecat. Din 1990 și până în prezent nu s-a făcut nimic, aproape nimic. Mă înșel? Nu cred. Să ne gândim la rezultatele studiilor făcute de profesioniști, nu de politicieni (o expresie apreciată de primul-ministru). În 1990 erau 54.000 de angajați în sectorul minier, iar în 1997, la momentul începerii disponibilizărilor erau 45.000, dintre care 20.000 au fost disponibilizați în același an. Și? Au fost „disponibilizări cu dar”, nu a fost o reformă. Minerii au primit plăţi compensatorii, bani care s-au risipit rapid pe nimicuri casnice. Bani care s-au cheltuit pe apa sâmbetei. Reconversia profesională, atragerea de investiții care să absoarbă forța de muncă disponibilizată sunt doar povești post-decembriste. Celebra „Pace de la Cozia” făcută cu minerii aflați în marș forțat spre București și promisiunile făcute atunci au intrat doar în istorie și nu în cotidian. Nici măcar nu a fost o reformă lentă. Au fost bani aruncați pe fereastră prin mărirea salariilor, scăderea săptămânii și a orelor de lucru pe fondul unei prăbușiri abrupte a producției de cărbune. Doar s-au mărit costurile economice și sociale. Sunt lucruri prea bine cunoscute, vinovate fiind toate guvernele care au ocupat fotoliile Palatului Victoria, nu doar actualul executiv Acum revine pe tapet costul „restructurărilor” din minerit și trebuie găsită o soluție care trebuie explicată, în primul rând, și aplicată coerent. Este simplu să demolezi ceva din temelii dacă nu ai un plan coerent de reconstrucție pe o arhitectură sustenabilă care să aducă beneficii sociale și bugetare. Nu poți condamna protestatarii de azi pentru că își cer drepturile legale câștigate și regăsite în contractele de muncă. Acum este o problemă guvernamentală. Are executivul soluții? Dacă da, să le prezinte. În rest, nu trebuie să ne speriem că vor veni iar minerii la București să „planteze panseluțe” la Universitate. Repet, protestatarii vor soluții pe termen lung, invocate chiar de ministrul Virgil Popescu, și nu se mulțumesc cu „pansamente”- bine că s-au găsit și ele. Restul sunt povești televizate. Unele picante…

