Noua faţă a învăţământului profesional

Elevii care vor urma învăţământul profesional nu vor mai lucra cu ulei și soluții care să le murdărească mâinile, scrie Gazeta de Sud.

Acesta a fost mesajul unui reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale rostit ieri în cadrul campaniei de promovare a învăţământului profesional şi tehnic cu tema „Meseria face diferenţa“. La activitate au participat directori, inspectori şcolari, reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai mediului economic. Angajatorii au precizat că au nevoie de resursă umană bine pregătită.

Doljul va creşte numărul de locuri

Învăţământul profesional şi tehnic va fi promovat intens timp de o lună de zile pentru a arăta elevilor şi părinţilor care sunt avantajele de a urma o meserie.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj au precizat inclusiv faptul că în acest an şcolar va creşte cifra de şcolarizare la acest tip de învăţământ. Noutatea este că vor fi alocate 250 de locuri pentru învăţământul special.

„Doljul este preocupat de învățământul profesional și tehnic. Oferta școlară pentru învățământul profesional şi tehnic a fost dezvoltată începând cu 2012. Atunci au fost alocate 200 de locuri pentru învăţământul profesional, la şapte specializări. În 2014 a apărut învăţământul profesional de trei ani. În 2017 a apărut învăţământul profesional dual. Aveam atunci 1.475 de elevi în clasa a IX-a, din care 125 la învăţământul dual pentru opt calificări. În acest an școlar, în învățământul profesional sunt 2.695 de elevi, din care 277 sunt la învăţământul dual. Propunerea pentru anul școlar următor este 1.338 de locuri pentru profesional și dual, din care 250 de locuri pentru învățământul special, pentru industrie și alimentație publică“, a precizat inspectorul şcolar general Monica Sună.

Şi inspectorul şcolar de discipline tehnice, Simona Ciulu, a prezentat şi exemple de bune practici, firme s-au implicat în formarea, susţinerea materială şi apoi în angajarea elevilor. „Şi în acest an, pe 11 martie, de Ziua Naţională a Meseriilor, vom avea întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri şi vom invita şi agenţi economici care nu au avut până acum nici un parteneriat cu unităţile şcolare“, a subliniat inspectorul şcolar Simona Ciulu.

Mesajul MEC: „Învăţământul profesional nu este un eşec“

Inspectorii şcolari au cerut însă managerilor de şcoli gimnaziale să insiste pe întâlnirile cu părinţii, precum şi pe vizitele de explorare a mediului de afaceri, astfel încât să arate elevilor şi tutorilor avantajele învăţământului profesional. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au precizat că în prezent încă se mai luptă cu mentalităţi greşite.

„Trebuie să le oferim elevilor o șansă. Ne luptăm cu mentalități ale părinţilor care spun copiilor ca dacă nu învaţă ajung la profesională. Ţinem să fie multe evenimente în școlile gimnaziale în care să se demonstreze că școala profesională nu este un eșec, că elevii își pot continua studiile. Am lansat şi o campanie de revizuire a calificărilor. Trebuie sa ne apropiem cât mai mult de mediul economic şi să răspundem cerințelor operatorilor economici. Doar prin dezbateri putem ajunge la soluții pentru elevi și pentru sistem“, a spus Dalia Maria Dărămuş, director al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.

De altfel, şi directorul adjunct al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Felicia Săndulescu, a precizat că trebuie arătat părinţilor şi elevilor că „elevii nu mai lucrează cu ulei și soluții care să le murdărească mâinile“.

Preşedintele Camerei de Comerţ Dolj: „Necesitatea formării devine o prioritate“

Reprezentanţii mediului economic au susţinut că au nevoie de oameni bine pregătiţi şi că se confruntă pe multe ramuri cu lipsa resursei umane.

„Vin pentru a vă transmite salutul mediului de afaceri, dar şi pentru a vă transmite necesitatea oamenilor bine pregătiți pentru a susține mediul economic, pentru dezvoltare, pentru a produce plus valoare şi competivitate. De exemplu, ICMET are nevoie de oameni care să lucreze. O altă firmă care a devenit de top la nivelul județului Dolj şi care în scurt timp a făcut export în şapte ţări, este vorba de Ruris Craiova, are nevoie de oameni calificaţi. Sâmbăta trecută am fost la o discuție cu mai mulţi primari pe proiecte de dezvoltare regională.

Au fost expuse multe idei interesante. Dar i-am întrebat pentru ideile pe care le aveți cu cine sa le puneți în practică. Am observat că necesitatea formării începe să devină una din cele doua priorități pentru firme. Nu e vorba de a exista, ci de a creşte şi a avea competivitate. În unele ramuri se înnoiesc meseriile la mai puțin de şase luni. Mai avem multe lucruri de făcut împreună“, a spus Gabriel Vlăduţ, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

Ce cer angajatorii



Şi reprezentanţii mediului economic au spus că au domenii în care au nevoie de specialişti. „Institul ICMET Craiova este continuatorul lui Electroputere. Producem piese pentru turci.

În ultimii ani, se simte lipsa de electricieni și mecanici“, a spus Marian Duţă, directorul ICMET.

Au fost şi angajatori, cum ar fi CEZ, care au cerut o selecţie a celor care urmează învăţământul profesional. „Compania Distribuţie Oltenia a început un proiect numit ucenic electrician. Proiectul este din 2016 și nu e prezent doar în Dolj, ci în şase județe. Un rezultat este prima generație de electricieni juniori. Ne lăudăm cu cinci electricieni juniori angajați la CEZ. Proiectul continuă. Sperăm să facem însă şi o selecție a celor care intră la învăţământul profesional“, a spus reprezentantul CEZ.

Cei cinci elevi angajaţi ca electricieni au fost formaţi la Liceul Energetic din Craiova, iar managerul unităţii şcolare a precizat că toţi elevii care s-au format ca electricieni au fost angajaţi de diverse firme. Totodată, cadrele didactice vor insista să le arate elevilor că dacă vor urma o meserie vor avea un loc de muncă.