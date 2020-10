Noul trend in cumparaturi: ce prefera romanii sa cumpere?

La inceputul anului 2020, inainte de situatia globala din prezent, se preconiza ca piata online va creste cu 16% fata de 2019 (de la 4.3 miliarde de euro la 5 miliarde de euro). Problema era ca doar 23% din romani isi faceau cumparaturi online, fiind penultima tara din Uniunea Europeana (pe ultimul loc era Bulgaria).

Din luna martie 2020 lucrurile s-au schimbat. Cumparaturile online au devenit necesitate in primele luni de lockdown si tendinta de crestere se pastreaza chiar si acum, la jumatate de an de la izbucnirea crizei deoarece consumatorii apreciaza confortul si siguranta oferite de cumparaturile online. Mai ales pentru ca o mare parte din romani lucreaza de acasa, partial sau full, ceea ce inseamna ca sunt mai flexibili in primirea comenzilor.

In urma unei analize globale a firmei de consultanta Kantar arata ca preferinta pentru comertul electronic a crescut cu 41%.

Bineinteles ca accentul a fost pus pe produse pentru sanatate & wellness si produse de curatenie, dar si produse IT.

Dar statul acasa i-a determinat pe consumatori sa faca anumite reparatii sau renovari, mai ales ca orice apartament sau casa are nevoie de lucrari de intretinere din cand in cand. Atunci cand petreci mai mult timp in interior iti doresti sa ai mai mult ca niciodata un confort sporit si mai multa siguranta.

Am asistat la o crestere a cererii pentru materiale si produse destinate renovarii la debutul perioadei de izolare.

Astfel ca pe primele locuri la achizitiile din domeniul feroneriei/securitatii au fost sistemele de siguranta pentru ferestre, butucii de usa (cilindrii) de inalta siguranta si incuietoarele de mobilier, conform unor statistici de vanzari furnizate de fernand.ro, magazin online de bricolaj.

Mai mult, romanii pun mai mult accent ca niciodata pe calitate si sunt dispusi sa plateasca mai mult pe o calitate superioara si produse durabile in timp, considerandu-le o investitie.

Potrivit unui studiu* publicat de Forrester, consumatorii sunt mai putin dispusi sa mearga la cumparaturi in magazinele fizice in continuare, astfel o mare parte din comert s-a mutat online, fiind noul trend de consum, o alegere sigura.

In concluzie putem spune ca noul normal inseamna mai multa munca de acasa (47% din companii s-au hotarat sa aplice permanent munca de acasa), foarte multa grija pentru sanatate si casa si participarea la activitati care sa se desfasoare in conditii de siguranta.

*Studiu: https://www.channeladvisor.com/blog/industry-trends/forrester-research-covid-19-and-the-state-of-the-us-consumer/