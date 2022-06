Numărul de abonamente 5G va depăși pragul de 1 miliard în 2022

Ericsson Mobility Report

– Traficul global de date mobile s-a dublat în ultimii doi ani. Se estimează că până în anul 2027 vor fi active 4,4 miliarde de abonamente 5G

– Conexiunile de tip Fixed Wireless Access (FWA) vor reprezenta 20% din traficul de date mobile înregistrat în 2022

– Se estimează că, în 2027, 60% din traficul global de date mobile va fi susținut de rețele 5G

Conform previziunilor celei mai recente ediții a Ericsson (NASDAQ: ERIC) Mobility Report, America de Nord va fi lider mondial în ceea ce privește ponderea abonamentelor de servicii 5G în următorii cinci ani, nouă din zece abonamente urmând să fie pentru servicii 5G până în anul 2027. Potrivit aceluiași raport, numărul de abonamente 5G ar urma să depășească pragul de 1 miliard la nivel global până la sfârșitul anului 2022.

De asemenea, datele din această ediție a Ericsson Mobility Report indică faptul că, până în 2027, abonamentele 5G vor reprezenta: 82% din abonamentele de servicii mobile de la nivelul Europei de Vest, 80% dintre cele active în regiunea Consiliului de Cooperare al Golfului și 74% din abonamentele existente în Asia de Nord-Est.

În ceea ce privește India, acolo unde implementarea rețelelor 5G nu a început încă, se preconizează că, până în anul 2027, abonamentele 5G vor reprezenta aproape 40% din totalul abonamentelor de servicii mobile. Tot până în 2027, abonamentele 5G vor reprezenta aproape jumătate din numărul total de abonamente la nivel global, depășind pragul de 4,4 miliarde.

Această ediție a Ericsson Mobility Report – cea de-a 22-a ediție a unui raport care include statistici și previziuni privind traficul în rețelele mobile – arată și faptul că traficul global de date mobile s-a dublat în ultimii doi ani.

Această creștere a traficului de date în rețelele mobile a fost determinată de creșterea gradului de utilizare a smartphone-urilor și a internetului mobil în bandă largă, precum și de transformarea digitală a societății și a industriilor. Statisticile și previziunile recente evidențiază cererea puternică de conectivitate de date și servicii digitale, în ciuda pandemiei globale de Covid-19 și a incertitudinilor geopolitice. Câteva sute de milioane de oameni se abonează anual la servicii mobile în bandă largă.

Ediția din iunie 2022 a Ericsson Mobility Report confirmă și faptul că tehnologia 5G are un ritm de adopție mult mai dinamic decât generațiile anterioare de tehnologii mobile. Aproximativ un sfert din populația lumii are în prezent acces la rețele cu acoperire 5G și aproximativ 70 de milioane de noi abonamente 5G au fost activate în primul trimestru al acestui an. Potrivit raportului citat, aproape trei sferturi din populația lumii va avea acces la servicii 5G până în anul 2027.

Fredrik Jejdling, vicepreședinte executiv și Head of Networks în cadrul Ericsson, declară: „Cea mai recentă ediție a Ericsson Mobility Report confirmă faptul că 5G este generația de tehnologie mobilă cu cea mai rapidă creștere de până acum, iar Ericsson joacă un rol cheie în acest proces. Lucrăm în fiecare zi cu clienții și partenerii noștri de ecosistem din întreaga lume pentru ca tot mai mulți oameni, companii, industrii și societăți să poată beneficia de avantajele conectivității 5G cât mai curând posibil”.

La rândul său, Peter Jonsson, Executive Editor al Ericsson Mobility Report, precizează: „Ritmul implementării rețelelor 5G standalone (SA) se intensifică în multe regiuni, pe măsură ce furnizorii de servicii de comunicații (CSP) devin deschiși către inovații care le vor permite să a acceseze noi oportunități de afaceri, dincolo de îmbunătățirea serviciilor mobile de bandă largă. O infrastructură solidă de rețea digitală este esențială pentru planurile de transformare digitală ale companiilor, noile capabilități ale acesteia putând fi apoi transformate în noi servicii pentru clienți”.

Raportul subliniază și rolul din ce în ce mai important pe care îl au soluțiile de tip Fixed Wireless Access (FWA) în furnizarea de servicii de bandă largă. Ericsson estimează că numărul conexiunilor de tip FWA va depăși 100 de milioane în 2022 și se va dubla apoi până în 2027, ajungând la aproape 230 de milioane.

În ceea ce privește Internetul lucrurilor (IoT), raportul notează că, în 2021, serviciile de broadband IoT (4G/5G) au depășit 2G și 3G, devenind astfel tehnologia care conectează cele mai multe dispozitive IoT celulare și reprezentând 44% din totalul conexiunilor.

Similar, tehnologiile de Massive IoT (NB-IoT, Cat-M) au crescut cu aproape 80% în 2021, numărul lor atingând aproape 330 de milioane. Se estimează că, în 2023, numărul de dispozitive IoT conectate prin aceste tehnologii îl va depăși pe cel al dispozitivelor conectate prin 2G sau 3G.

Cea mai recentă versiune a Ericsson Mobility Report conține, de asemenea, patru articole detaliate:

– Puterea conectivității IoT

– Evoluția platformei de conectivitate a operatorului mobil MTN

– Cum pot resursele de edge computing facilitate prin rețelele furnizorilor de soluții de comunicații să susțină cazuri de utilizare complexe

– Asigurarea securității rețelelor 5G într-un context cu tot mai multe amenințări