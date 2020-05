O redeschidere progresivă, coordonată, a frontierelor în Europa

După o închidere prost coordonată a frontierelor în țările europene, în luna martie, Uniunea Europeană se află în fața unei situații complicate ce vizează redeschiderea liberei circulații. Comisia Europeană, anunță corespondenți de presă acreditați la Bruxelles, citați de “Les Echos”, pregătește liniile directoare în domeniul turismului.

Marți, ministrul luxemburghez de Externe, Jean Asselborn, a cerut oficial Germaniei să înceteze controalele la frontiera dintre cele două țări, instituite la mijlocul lunii martie. Într-o scrisoare, domnia sa afirmă că astfel de măsuri nu mai sunt justificate, virusul fiind puțin activ în Luxemburg. Reluarea traficului fără controale frontaliere, spune în scrisoare ministrul citat, ar pune capăt nemulțumirilor crescânde în ambele țări.

Germania, criticată

În acest moment, al ieșirii treptate din izolare, semnalează ziariștii de la “Les Echos”, în interiorul UE cresc tensiunile legate de condițiile și ritmul redeschiderii frontierelor în interiorul Uniunii. Luni, anunțul făcut de Germania privind prelungirea până la 16 mai a controalelor la frontierele sale a provocat nemulțumire în Franța. Mai ales că Berlinul a suspendat controalele la frontierele cu Belgia și Olanda.

În fața acestei situații, Comisia Europeană, pusă în fața faptului împlinit în luna martie, încearcă să coordoneze pozițiile în cadrul UE în chestiunea redeschiderii frontierelor, cu scopul de a se suspenda restricțiile între “zone cu risc slab”. Problema este că Bruxellesul nu are nicio putere în materie de frontiere, dar promite să facă recomandări mai detaliate în cursul acestei luni. Thierry Breton, comisarul european pentru piața internă, a declarat că este necesar a se stabili “un echilibru între imperativul sanitar și relansarea turismului”, care reprezintă 10% din PIB-ul UE. Domnia sa a subliniat, de asemenea, importanţa reluării comerțului la volumul și rapiditatea corespunzătoare”. Sunt însă semnalate rețineri față de o reluare amplă a circulației în UE în Franța, Spania, Regatul Unit.

