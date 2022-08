Obiecte vestimentare in care merita sa investesti in sezonul rece

Cu totii am avut perioada aceea in care cumparam haine ce nu erau tocmai de calitate din dorinta de a avea o garderoba mai extinsa. Astfel se uzau rapid si automat trebuiau inlocuite cu unele noi. Crescand, evoluand, am realizat ca o garderoba capsula, de o calitate inalta, este mult mai utila decat una extinsa, dar de o calitate slaba. Am inceput cu totii sa punem mai mult pret pe detalii. Acum suntem mai atenti la materiale, la cusaturi si ne dorim ca toate hainele sa vina ca turnate pe noi.

Iata obiectele vestimentare in care merita sa investesti in sezonul rece

Palton

Spre deosebire de o geaca matlasata, paltonul da o nota eleganta oricarei tinute basic, fara prea mult efort. Contrar tendintelor vesnic schimbatoare, paltonul a continuat sa ramana printre piesele ce nu se vor demoda niciodata. Un palton de buna calitate poate fi purtat ani la rand, intrucat nu se uzeaza cu usurinta. Ca acesta sa se asorteze in nenumarate tinute, ideal ar fi sa aiba un croi simplist, iar culoarea sa fie usor de asortat, poate un crem, camel, diferite nuante de maro sau negru.

Pulovere din casmir

Desi pretul unui astfel de pulover este destul de piperat, utilitatea si durabilitatea acestuia ar trebui sa te convinga sa-l achizitionezi. Nu este un secret pentru nimeni faptul ca puloverele din casmir sunt printre cele mai calduroase piese vestimentare. Acest material din care sunt confectionate iti garanteaza comoditate, fiind usoare si placute la atingere. De preferat ar fi, ca pentru inceput, acestea sa se regaseasca in garderoba ta in culori neutre, pentru ca nivelul de versatilitatea sa creasca.

Bocanci

Cauti incaltaminte atat calduroasa, cat si comoda? Alege o pereche clasica de bocanci de dama care sa reziste in timp. Nu toate femeile prefera sa incalte in lunile de iarna botine, fiind destul de incomode din pricina tocului. Bocancii, in schimb, sunt ideali pentru sezonul rece, mentinandu-se, fara prea mult efort, in tendinte. Daca inca nu deții o pereche de bocanci, tot ce trebuie sa faci este sa accesezi Modlet.ro.

Genti

Indiferent daca mergi la lucru, la un curs sau pur si simplu iesi in oras, geanta este o necesitate. Este destul de neplacut ca dupa o perioada scurta de timp sa observam ca s-a uzat atat de mult incat nu mai poate fi purtata. Investind intr-o geanta de calitate nu vei mai intampina astfel de neplaceri.

Fulare

In sezonul rece este important sa ne imbracam suficient de gros incat sa invingem frigul. Toata lumea acorda o deosebita importanta puloverelor, gecilor, insa uita total de extremitatile corpului. Asa cum este important sa purtam manusi si sa alegem incaltamintea potrivita, gatul trebuie protejat si el. Un fular dintr-un material calduros iti poate sigila toata tinuta. In plus, este un accesoriu exceptional in acesta perioada friguroasa.

Acestea fiind spuse, urmeaza ca tu sa alegi in ce investesti. Posibil ca pe langa ce a fost mentionat anterior, ai si tu in vedere alte piese vestimentare. Sigur vei face alegerea potrivita pentru tine!