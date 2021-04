OCDE, Comisia Europeană şi Consiliul Concurenţei reduc birocraţia

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale (DG REFORM) din cadrul Comisiei Europene și Consiliului Concurenței au găzduit un atelier de lucru în cadrul căruia s-au discutat cele mai bune practici internaționale în vederea identificării soluțiilor pentru reducerea birocrației și simplificarea procedurilor administrative pentru înființarea și desfășurarea activității firmelor. Totodată, s-au discutat oportunitățile de stimulare a utilizării instrumentelor digitale pentru a depune și a obține licențe pentru înființarea și operarea companiilor.

Alături de Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la eveniment, au mai participat Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, Valentina Saygo, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei din România, Kaspar Richter, directorul Unității pentru Creștere Economică și Mediu de Afaceri din cadrul DG REFORM a Comisiei Europene și Álvaro Pereira, Director, Secțiunea Studii de Țară din cadrul Departamentului Economic al OCDE.

Atelierul a reunit, de asemenea, experți din Portugalia, Spania, Estonia și Slovenia care și-au împărtășit experiențele și au discutat cu oficialii români despre cele mai bune strategii de îmbunătățire a mediului de afaceri și a competitivității prin utilizarea instrumentelor digitale și simplificarea procedurilor astfel încât companiile să poată reduce semnificativ timpul și costul obținerii licențelor de care au nevoie în desfășurarea activității.

Evenimentul a făcut parte din proiectul „Redimensionarea completă a sistemului de licențiere din România” („Comprehensive redesign of the licensing system in Romania”), lansat în ianuarie 2020, care vizează construirea unui mediu de afaceri solid care stimulează competitivitatea, atragerea de investiții și accesul pe piață, precum și crearea de locuri de muncă prin simplificarea procedurilor de licențiere.

Proiectul se aliniază atât priorităților naționale, cât și strategiilor Comisiei Europene și ale OCDE de a îmbunătăți mediul de afaceri românesc, cu impact pozitiv asupra creșterii economice și a locurilor de muncă. Reformele identificate prin proiect au un potențial puternic de a accelera redresarea economică și investițiile în urma crizei Covid-19.