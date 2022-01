Top 5 tendințe pe piața de executive training în 2022

Cele mai importante trei tendințe ce vor defini în 2022 piața locală de training sunt adaptarea cursurilor la noul mod de lucru hibrid, designul unor experiențe de învățare care să susțină retenția și starea de bine a angajaților și diversificarea canalelor de învățare. Pe locurile patru și cinci se află utilizarea abilității de a lucra cu datele pentru luarea deciziilor și dezvoltarea abilităților de leadership, conform datelor interne ale EXEC-EDU, liderul pieței de executive education, segmentul de top al pieței de training.

Vizibile încă de anul trecut, cele cinci trenduri principale vor marca activitatea tuturor departamentelor L&D din companii, dar și a jucătorilor din piața de training, fiind deja simțite în piață încă de la finalul anului trecut.

”Am încheiat 2021, cel de-al 16-lea an de existență EXEC-EDU, cu rezultate foarte bune. A fost un an în care am traversat cu bine situații complexe, un an în care ne-am sudat ca echipă și am devenit mai rezilienți și mai agili, deci mai puternici. Provocarea principală, pe care am depășit-o cu brio, a fost să facilităm programe live online interactive, care să țină participanții conectați, atenți și implicați 100%, iar 2021 a fost pentru noi al doilea cel mai bun an din istorie, după 2019. Peste 1700 manageri au interacționat cu noi, la cursuri sau în proiecte de coaching, mentoring sau consultanță și am derulat peste 140 de programe. Am organizat 10 evenimente online pentru comunitatea noastră, la care au luat parte 2500 persoane, unul față în față și două cu invitați internaționali”, declară Oana Scarlat, CEO EXEC-EDU.

Pentru 2022, compania are un portofoliu de 70 cursuri și o echipă de peste 40 de experți. Printre programele lansate deja anul acesta sunt Hybrid Leadership și Data Literacy.

„2022 aduce noi provocări pentru industria de training, odată cu volatilitatea pieței muncii, schimbarea modelelor de business și a comportamentului de consum, dar și a modului în care învățăm. Concurăm cu o piață globală, cu oportunități și resurse nelimitate, multe gratuite, aflate la doar un click distanță. Competențele pe care le-am dezvoltat în ultimii doi ani ne vor ajuta însă să rămânem în topul opțiunilor cursanților noștri. Rezoluția noastră pentru 2022 este să continuăm să construim experiențe de învățare utile, potrivite noului mod de lucru hibrid, adaptându-ne permanent la trendurile din piață și nevoile cursanților noștri și, de ce nu, anticipându-le”, declară Oana Scarlat, CEO EXEC-EDU.

1.Adaptarea cursurilor la noul mod de lucru hibrid

Munca în format hibrid, de acasă sau de oriunde, nu va dispărea prea curând din peisaj. Studiile globale dar și locale arată că majoritatea covârșitoare a angajaților preferă un sistem de lucru hibrid și că multinaționalele care se dezvoltă rapid au adoptat acest model de ”productivitate de oriunde”. Atât pentru angajați cât și pentru companii, munca la distanță este despre rezultate, și mai puțin despre locul unde se află angajatul sau orele la care lucrează. În aceste condiții, programele de training trebuie aliniate acestei noi realități, în care cursanții lucrează de oriunde – un beneficiu care, conform studiilor, a devenit esențial pentru angajați. Soluțiile de training sunt versatile, modul în care cursanții interacționează cu conținutul acestuia este divers, integrând, printre altele, tehnologia, resursele asincron cu interacțiunile live online, dar și cu activitățile la clasă, menite să readucă în prim plan colaborarea și conectarea.

2.Programe de dezvoltare axate pe starea de bine a angajaților

Wellbeing-ul nu mai este doar un beneficiu oferit angajaților în cadrul pachetului de compensare, pe măsură ce presiunile zilnice din familie sau burn-out-ul acuzat de modul de lucru remote, care șterge granițele de timp și spațiu, au devenit realități care afectează în mod direct productivitatea și performanța oamenilor. De aceea, programele de well-being integrate au devenit parte din strategia de retenție și motivare a oamenilor.

3.Diversificarea canalelor de învățare

Zilele dedicate sesiunilor clasice de curs la sală au devenit tot mai rare în programul managerilor. Acum învățarea se face pe canale multiple: video, podcast, cărți audio, webinarii, sesiuni live online. Integrarea sesiunilor scurte de training în timpul programului de lucru, sau chiar includerea unor sesiuni de coaching de echipă sau brainstorming facilitat în cadrul ședințelor board-urilor sau echipelor operaționale reprezintă noi modalități de a eficientiza demersul de învățare, cu focus pe soluții pragmatice și pe rezolvarea de probleme. O altă modalitate de optimizare este folosirea digitalizării pentru a genera conținut adaptat, personalizat nevoii fiecărui manager sau angajat.

4.Data literacy în luarea deciziilor

IDC, furnizor global de informații de piață, prognozează până în 2025 o creștere de zece ori a datelor la nivel global. Devine astfel tot mai dificil pentru manageri să ia decizii valide, care nu se bazează doar pe fler, ci pe informații corecte și actuale. O barieră suplimentară este decalajul major între abilitățile digitale ale oamenilor și viteza cu care apar noile tehnologii.

Avantajul competitiv astăzi este dat de abilitatea managerilor de a citi, a lucra, a analiza și a argumenta cu ajutorul datelor. La nivel global doar 24% din decidenți au abilitățile necesare în lucrul cu datele, deci au nevoie de training-uri specializate.

5.Dezvoltarea abilităților de leadership

Liderii ce doresc să iasă învingători din competiția cu inteligența artificială, care va exclude șefii incompetenți din peisajul muncii, au nevoie și mai mult să își dezvolte competențele, mai ales că acestea trebuie aliniate noilor realități. Pentru această perioadă, este nevoie de un nou tip de lider, cu alte competențe – empatie, agilitate, flexibilitate, reziliență. De aceea, investiția în dezvoltarea echipelor de management este mai necesară ca oricând, iar primul pas este re-evaluarea și măsurarea competențelor acestora.