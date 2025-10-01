Extern

Odesa: nouă morți, inclusiv un copil, din cauza inundaţiilor

Potrivit unui comunicat remis miercuri de Serviciul de Stat al Ucrainei pentru Situaţii de Urgenţă (DSNS) din Ucraina, inundaţiile din Odesa au provocat moartea a nouă persoane, printre care şi un copil.

Salvatorii din Odesa şi din regiune acţionează de aproape 24 de ore pentru a înlătura consecinţele inundaţiilor provocate de ploile abundente din ultimele zile.

Pe tot parcursul nopţii, salvatorii au ajutat la evacuarea oamenilor. În total, 362 de persoane au fost salvate, iar 227 de mijloace de transport au fost evacuate. DSNS a mobilizat 255 de salvatori şi 68 de echipamente speciale, conform G4Media.ro.

Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost afectate de vremea severă

Pe 30 septembrie, mai multe regiuni ale Ucrainei au fost afectate de vremea severă de toamnă sub formă de ploi abundente şi vânt puternic. Ca urmare a intemperiilor, în doar şapte ore, în Odesa, a căzut o cantitate de precipitaţii aproape egală cu cantitatea pentru două luni.

Sistemele de canalizare nu au putut face faţă unui asemenea volum de apă. În oraş a fost declarat cod roşu de pericol, transportul public urban a fost suspendat, iar şcolile au trecut la forma de învăţământ la distanţă.

