Oja semipermanenta, potrivita pentru femeile de cariera, mereu contracronometru

Daca timpul este insuficient, iar cariera si agenda aglomerata nu iti permit vizitele frecvente la salonul de manichiura, atunci o oja semipermanenta poate fi cel mai bun aliat al tau. Cu o rezistenta impecabila, de pana la doua saptamani, aceasta iti ofera libertatea de a face orice iti doresti, fara grija unghiilor.

Cu siguranta vrei ca primavara sa se reflecte si de pe mainile tale, iar acest lucru il poti indeplini cu usurinta cu ajutorul ojelor in culori absolut senzationale. In luna in care „zeitele” sunt in prim-plan, trebuie sa fii un spectacol muzical pentru toti cei din jur. Parfumul frenetic al zambilelor si culorile diafane ale lalelelor vor fi la unison cu modelele de pe unghiutele tale. Stilizarea cu oja preferata va captiva privirile iubitorilor de frumos.

Manichiura semipermanenta, „partenera” ta in cariera

Unghiile unei femei sunt mereu magnetul care atrage interesul interlocutorilor, pe langa rujul folosit si atitudinea sa. Acestea completeaza perfect tipul de personalitate si ofera un plus de sarm. Indiferent ca esti la birou si urmeaza sa ai o sedinta cu echipa, sa faci o prezentare sau pur si simplu sa iti desfasori activitatea ta zilnica alaturi de colegi, manichiura cu cea mai buna oja semipermanenta te poate ajuta sa ai un aspect ingrijit in orice situatie. Aceasta iti respecta timpul si agenda, fara sa iti creeze neplaceri in cele mai importante momente.

Nu se exfoliaza, are un grad de pigmentare extrem de puternic, iar luciul este aparte. Rezistenta indelungata a facut-o sa fie foarte indragita de femeile din lumea intreaga, in special de cele care pun accent deosebit pe cariera si viata profesionala.

Chiar si mamicile care nu isi mai vad capul de treaba si se impart in mii de directii pentru a-si indeplini sarcinile considera oja semipermanenta o adevarata comoara, menita sa le faca viata mai usoara. Fie ca te incadrezi in categoria celor interesate de cariera, fie ca esti o proaspata mamica si ai un bebe care te solicita intens, cu manichiura semipermanenta poti face fata cu brio oricarei situatii, aratand elegant si atragator.

Oricare ar fi functia ocupata sau activitatile tale, aspectul si tinuta nu trebuie neglijate niciodata. Nu te lasa coplesita de volumul muncii, uitand sa te rasfeti si sa te ingrijesti ca o regina. Daca una dintre placerile tale este sa iti faci singura manichiura, ai la indemana oje profesionale care sa se potriveasca perfect tuturor dorintelor tale cromatice.

Oja semipermanenta, fluturasul primaverii

Cheama in ajutor ojele Cat eye 10D, Highly pigmented si reflectorizante si da startul petrecerii in prag de primavara. Culorile variate te vor inspira la cele mai indraznete combinatii, realizand adevarate opere autentice pe unghii. Luciul fascinant al acestor produse, alaturi de reflexiile magnifice si nuantele electrizante vor crea un tablou de poveste, din care va radia bucuria prin toti porii. De la nuantele deschise, perlate, la cele fluorescente sau inchise, mate sau cu straluciri feerice, ojele te vor transpune intr-un cadru de vis.

Profita de reduceri, fii un ambasador al primaverii si lasa oja semipermanenta sa iti aduca laurii succesului. Pana si clepsidra timpului isi va incetini curgerea pentru a-ti admira frumusetea.