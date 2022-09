One Piece Film Red se va vedea în România înainte de lansarea în SUA

Fenomenul global One Piece va ajunge în cinematografele din România cu data oficială de premieră 14 octombrie, și avanpremiere din 8 și 9 octombrie. Filmul va rula în România în varianta 2D, Dolby Atmos, 4DX și IMAX, arată un comunicat de presă.

Crunchyroll a anunțat că One Piece Film Red se va lansa în cinematografele din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă în zilele de 3 și 4 noiembrie.

După ce la începutul săptămânii s-a confirmat că One Piece Film Red a devenit filmul cu cele mai mari încasări ale anului în cinematografele japoneze, contul oficial de Twitter al filmului a anunțat că Film Red a depășit încă o etapă – peste 10 milioane de bilete vândute și peste 13,94 miliarde de yeni (100 mil USD $) în Japonia în a 38-a zi de la lansare.

Iată și ce aduce pe marele ecran mult-așteptatul One Piece Film Red:

Uta, cea mai iubită cântăreață din lume, a cărei identitate pe scenă este secretă, are o voce pe care mulți o consideră angelică. Pentru prima dată, Uta urmează să dezvăluie cine este cu adevărat, în timpul unui concert live. Sala se umple de fani: pirați nerăbdători să o vadă, Marina cu ochii în patru și echipajul lui Luffy, care a venit să se bucure de spectacol. Cu toții o așteaptă cu sufletul la gură pe cea care a cucerit lumea cu vocea ei. Povestea începe cu un detaliu șocant pentru mulți: Uta este fiica lui Shanks!

Trailer: https://youtu.be/KN9XdgWjPvs

One Piece Film Red este al cincisprezecelea lungmetraj din seria de filme One Piece și marchează aniversarea de 25 de ani a seriei, una dintre cele mai îndrăgite manga din Japonia și din toată lumea. Publicată pentru prima dată în 1997, a reușit performanța de a vinde peste 490 de milioane de exemplare în întreaga lume, ceea ce a adus autorului Eiichiro Oda un record mondial recunoscut de Guinness. Cu peste 100 de volume, peste 1000 de episoade și cu peste 1000 de personaje diferite, One Piece e una dintre cele mai longevive serii din lume și reprezintă o mare parte din interesul global pentru anime/manga.

În România, biletele pentru avanpremierele One Piece Film Red sunt deja disponibile în cinematografele partenere. Lista se regăsește aici: https://badunicorn.ro/film/one-piece-red

Vor fi disponibile biletele pentru proiecțiile One Piece Film Red și la IMAX.

Proiecțiile din sala T IMAX la Cinema City folosesc o tehnologie unică în România. Ele creează atât de bine impresia că te afli în mijlocul acțiunii fiindcă, față de un film în format clasic 2D, imaginile sunt cu 40% mai clare și cu 60% mai luminoase, iar sunetele, de 10 ori mai dinamice.

One Piece Film Red îl are ca producător executiv pe creatorul One Piece, Eiichiro Oda, este regizat de Goro Taniguchi, Tsutomu Kuroiwa a gestionat scenariul, iar producția animației este realizată de Toei Animation.

În România, One Piece Film Red va fi distribuit în varianta subtitrată, de Bad Unicorn.