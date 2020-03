Orban: Persoanele de peste 65 de ani se vor putea deplasa, nu le blocăm în casă

Ludovic Orban susține o conferință de presă, marți după o întâlnire avută la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis care a anunțat, la final, că începând de miercuri România intră în carantină totală.

Premierul a spus că toate măsurile luate de guvern au ca obiectiv reducerea la maxim a contaminării. După emiterea ordonanței militare, vom impune restricția de a ieși din casă între 6-22. Cetățenii vor avea posibiliatatea să iasă pentru a se duce la serviciu, pentru a-și achiziționa bunuri, să se ducă la analize medicale urgente. Se va permite deplasarea în jurul locuinței pentru mișcare, plimbarea animalelor de companie

„Am văzut că s-a rostogolit o informație neadevărată referitoare la persoanele de 65 de ani. Doar pentru a-i proteja se va institui interdicția de a iesi din domiciliu. Va exista un interval orar în care se vor putea deplasa”, a adăugat primul ministru.

Împreună cu STS se va realiza o aplicație de monitorizare a celor aflați în izolare, pentru a ușura misiunea autorităților, pentru a supraveghea cum se respectă măsura izolării la domiciliu. „Trebuie aplicată cu severitate maximă măsura izolării la domiciliu. În starea de urgență orice infracțiune poate fi pedepsită cu doi ani în plus pentru maximul pedepsei. Vom apela la măsuri severe pentru toți cei care comit infracțiuni în această perioadă”, a adăugat Orban.

Premierul a spus că aceste măsuri trebuie să aibă o durată limitată, starea normală este democrația, dar sănătatea este cea mai importantă în acest moment. Imediat ce nu va mai exista un pericol real de contaminare, vom renunța la restrângerile decise în această perioadă.

Achiziții de echipamente

Orban a adăugat că, deși conform legii, statul este obligat să facă stocuri pentru caz de pandemie, în momentul în care au preluat guvernarea, acestea erau zero.

Premierul a spus că, deși cererea pe piața internațională este imensă, guvernul face tot posibilul să rezolve această situație. Toate instituțiile statului care pot face achiziții lucrează la capacitate maximă. În plus, Orban a mulțumit tuturor celor care fac donații pentru Crucea Roșie.

În plus, companii locale au început să producă local măști, izolete, biocide, iar Guvernul încearcă să sprijine aceste firme.

Un obiectiv important a fost întărirea direcțiilor de sănătate publică, iar acestea au acum peste 4000 de angajați în plus de la începerea epidemiei, fiind implicați rezidenți, medici școlari, medici din spitale mai mici.

Crește capacitatea de testare pentru Covid-19

România a primit zeci de mii de cetățeni din state cu epidemie de coronavirus. Încercăm să creștem capacitatea de diagnosticare. Am plecat de la un număr foarte redus de aparate de analiză în timp real, am plecat de la nouă, acum avem 19. Am identificat toate aceste aparate la nivel național, care există și trebuie puse în funcțiune. Am achiziționat zece aparate noi prin Crucea Roșie și zece prin Unifarm. De asemenea, multe spitale au achiziționat aparate de testare.

Mai mult, vor fi achiziționate 2000 de kit-uri de testare cu posibilitatea de a testa 100.000 de persoane. Unifarm va achiziționa 100 de ventilatoare, iar altă instituție 200.

Măsuri economice

Guvernul realizează consultări cu mediul de afaceri, cu asociațiile patronale, Banca Națională, băncile comerciale pentru a identifica măsuri de susținere a angajatorilor și angajaților, atât pentru măsuri economice cât și pentru susținerea celor cu credite.

Orban a spus că guvernul este gata să își asume plata unor dobânzi ale creditelor, dar nu se poate forța băncile să renunțe la venituri și să intre în colaps. Există o competiție de proiecte legislative care amână ratele, dar acest lucru nu se poate face.